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Аэропорты РФ теперь не узнать: что происходит в РФ после массированных налетов дронов

За лето российские аэропорты закрывали 2182 раза - больше, чем за весь 2025 год

11 сентября 2026, 09:32
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Кравцев Сергей

Украинские атаки беспилотниками все сильнее отражаются на работе гражданской авиации России. Только в августе российские аэропорты временно закрывались 993 раза – в среднем около 32 раз в сутки. Такие данные приводит Euronews со ссылкой на аналитиков авиационной безопасности.

Аэропорты РФ теперь не узнать: что происходит в РФ после массированных налетов дронов

Аэропорт. Фото: из открытых источников

По информации Osprey Flight Solutions, ограничения затронули 32 аэропорта, включая воздушные гавани Москвы и Санкт-Петербурга. При этом за все лето количество подобных закрытий достигло 2182. Это уже больше, чем за весь 2025 год.

Издание The Insider подсчитало, что августовский показатель оказался более чем в шесть раз выше среднемесячного числа ограничений, зафиксированного в России в прошлом году.

В Киеве предупреждают: речь идет не о разовых сбоях, а о новой реальности для российской авиации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится крайне опасным для гражданских самолетов.

"Дни безопасности в российском небе прошли", — заявил глава государства, подчеркнув, что Украина не ставит целью гибель мирных пассажиров.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил стратегию иначе: задача заключается в создании постоянной неопределенности для авиакомпаний и страховщиков. Чем чаще воздушное пространство приходится закрывать, тем выше риски и расходы для всей отрасли.

Ограничения вводятся в рамках протокола "Ковер" — специальной процедуры, предусматривающей посадку или перенаправление гражданских самолетов при возникновении угрозы атаки.

Последствия уже заметны. По данным FlightRadar24, в первые три дня сентября в России ежедневно отменялось в среднем 86 рейсов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в районе Москвы, где за отдельные ночи задерживались или отменялись более 100 рейсов.

На фоне проблем с авиасообщением пассажиры переориентируются на железную дорогу. Пассажиропоток на маршруте Москва – Санкт-Петербург снизился на 20-23%, тогда как спрос на поезда вырос примерно на 20%.

Военный аналитик Михаил Самусь считает происходящее частью более широкой стратегии экономического давления на Россию: к ограничениям авиасообщения добавляются рост страховых расходов, сложности для перевозчиков и снижение внутренней мобильности.

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Источник: https://www.euronews.com/2026/09/10/the-days-of-safety-are-over-russian-airports-face-record-closures
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