Аеропорти РФ тепер не дізнаються: що відбувається в РФ після масованих нальотів дронів

Українські атаки безпілотниками дедалі більше відбиваються на роботі цивільної авіації Росії. Лише у серпні російські аеропорти тимчасово закривалися 993 рази – у середньому близько 32 разів на добу. Такі дані наводить Euronews із посиланням на аналітиків авіаційної безпеки.

Аеропорт. Фото: з відкритих джерел

За інформацією Osprey Flight Solutions, обмеження торкнулися 32 аеропортів, включаючи повітряні гавані Москви та Санкт-Петербурга. При цьому за все літо кількість подібних закрить досягла 2182. Це вже більше, ніж за 2025 рік.

Видання The Insider підрахувало, що серпневий показник виявився більш ніж у шість разів вищим від середньомісячного числа обмежень, зафіксованого в Росії минулого року.

У Києві попереджають: йдеться не про разові збої, а про нову реальність для російської авіації. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає вкрай небезпечним для цивільних літаків.

"Дні безпеки в російському небі минули", — заявив глава держави, наголосивши, що Україна не ставить за мету загибель мирних пасажирів.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив стратегію інакше: завдання полягає у створенні постійної невизначеності для авіакомпаній та страховиків. Чим частіше повітряний простір доводиться закривати, тим вищі ризики та витрати для всієї галузі.

Обмеження вводяться в рамках протоколу "Килим" — спеціальної процедури, яка передбачає посадку або перенаправлення цивільних літаків у разі загрози атаки.

Наслідки вже помітні. За даними FlightRadar24, у перші три дні вересня у Росії щодня скасовувалося в середньому 86 рейсів. Найбільш складна ситуація спостерігалася в районі Москви, де за окремі ночі затримувалися чи скасовувалися понад 100 рейсів.

З огляду на проблеми з авіасполученням пасажири переорієнтуються на залізницю. Пасажиропотік на маршруті Москва — Санкт-Петербург знизився на 20-23%, тоді як попит на потяги зріс приблизно на 20%.

Військовий аналітик Михайло Самусь вважає, що відбувається частиною ширшої стратегії економічного тиску на Росію: до обмежень авіасполучення додаються зростання страхових витрат, складності для перевізників та зниження внутрішньої мобільності.

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