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Акции в поддержку Навального: по всей России идут задержания (ВИДЕО)

На акциях протестов уже задержали более 500 человек

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Акции в поддержку Навального: по всей России идут задержания (ВИДЕО)

задержание протестующих в Москве

Сегодня, 31 января в российских городах возобновились акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали после возвращения на родину из Германии. По данным СМИ, силовики задержали уже более 500 человек. 

Активисты вышли на улицы города с требованием отпустить оппозиционного политика. В Архангельске десятки люди скандировали: "Свободу" и "Путин-вор" и не обращали внимания на сотрудников правоохранительных органов, которые давали им предупреждения о незаконности проведения акции. 

В Москве закрыли станции метро "Сухаревская" и "Красные ворота". Но горожане с криками "Свободу" уже пошли гулять по улицам столицы и на видео слышно, как их поддерживают сигналами проезжающие мимо автомобили. 

Но согласно данным СМИ, в некоторых городах уже начались жесткие задержания. Во Владивостоке — 112 человек, в Красноярске — 84, Новосибирске — 73. В Челябинске силовики выдергивали людей из толпы, доставали дубинки.

 

В центре Москвы также начались задержания. Не менее 20 человек задержали только на одной Сухаревской площади.

Напомним, что первая волна протестов в городах России прошла 23 января, самая массовая состоялась в Москве, где, по разным подсчетам, приняли участие до 50 тыс. человек. Люди вышли поддержать Алексея Навального после того, как его арестовали в аэропорту "Шереметьево" и после того, как в сети опубликовали документальный фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" с заявлениями о коррупции в адрес президента РФ. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в России прошли массовые обыски у протестующих и сторонников Навального.


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Источник: https://www.dw.com/ru/protesty-v-podderzhku-navalnogo-3101-policija-prosit-kafe-otkljuchit-wi-fi/a-56389109
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