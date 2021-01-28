В России проходят массовые обыски у протестующих и сторонников Навального (Шокирующие видео)

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Кириєнко Анна
После массовых протестов в России 23-го января, в домах сторонников оппозиционера Алексея Навального начали проводить обыски.
Массовые обыски у сторонников Алексея Навального. Фото: zona.media
Силовики успели попасть в студию ютуб-канала "Навальный Livе" и офис Фонда борьбы с коррупцией. Полиция обыскала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и родню координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова. Этот список ежечасно пополняется.
Посетили правоохранители и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву. Женщина встретила полицию максимально творчески. Она начала играть на пианино. Женщина игнорировала просьбы предоставить необходимые документы и предметы. В конце импровизированного выступления Анастасия сказала "Можете мне поаплодировать".
Также обыски были проведены в доме Навального. Во время обысков в здании находился брат оппозиционера - Олег Навальный. Спустя некоторое время его задержали и отвезли в отделение полиции.
Как сообщают лица, у которых уже провели обыск, силовики ведут себя не слишком вежливо. Они агрессивно выламывают двери и резко обращаются к владельцам домов.
Обыски проводятся на основании статьи 236 УК - нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет. Если же те же нарушения привели по неосторожности к смерти человека, то обвиняемый может лишиться свободы на срок до семи лет.
Напомним, что 23 января на территории всей России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального. За весь день в России задержали более 2,5 тысячи человек: 945 человек в Москве, 366 в Петербурге, 1189 — в регионах.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, какая судьба ждет Навального в России. Подробности читайте в нашем материале.
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