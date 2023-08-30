Актер родом из Украины сорвал гастроли россиян в Израиле: что известно

Известный актер из РФ, родом из Винничины, Анатолий Белый нашел причину, чтобы сорвать гастроли театра "Ленком" на территории Израиля. Как рассказал руководитель театрального коллектива, более сотни актеров угрожали, по этой причине он принял решение отменить представления за границей и позаботиться о безопасности их жизни.

Анатолий Белый (фото из открытых источников)

Но, по сообщению директора театра Марка Варшавера для российских изданий, "кучка хулиганов во главе с Анатолием Белым" оставила без заработка сотни работников театра.

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"Нам не нужны проблемы. Мне как руководителю театра гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников – а мы должны были поехать туда большим коллективом из ста человек – чем гастроли", — рассказал Варшавер.

Затем он с осуждением обратился к Анатолию Белому:

"Зачем же жить страной, которую ты так презираешь или ненавидишь даже? Или твои профессиональные дела такие плохие и больше не кормят, или просто нет достоинства. Или никогда не было".

К слову, в городах Израиля должен был гастролировать театр "Ленком" из российской столицы, но гастроли отменили. После всех обстоятельств выяснилось, что к отмене гастролей приложил усилия Анатолий Белый.

Еще в начале полномасштабной войны он осудил преступную кремлевскую власть и перебрался с родными в Израиль. Актер не раз осуждал коллег из РФ, поддерживающих войну в Украине.

"Вечная память невинно убитым. Пусть будут прокляты во веки те, кто развязал эту бессмысленную войну. Нет им прощения. Слава Украине. Скорейшей победы", — писал Белый еще 24 февраля прошлого года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса мощно поддержала Украину на сцене и вызвала истерику у россиян