Активные сторонники режима Кремля покинули РФ и уехали на заработки

Известный в РФ продюсер Иосиф Пригожин и его супруга Валерия , одобряющие военное террористическое вторжение их страны на территорию Украины, во второй раз в мае улетели в Турцию.

Иосиф Пригожин и певица Валерия (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях певица и последовательница Путина написала, что у нее запланирован концерт в Анталии.

"День передышки, а завтра уже снова концерт", — сообщила Валерия.

При этом российская артистка еще с 2014 года находится под санкциями, обнародовав свою позицию по поводу войны в Украине, поэтому она рада хоть нечастым концертам за рубежом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица уехала из страны . Российская знаменитость Альбина Джанабаева остановила пока собственную музыкальную карьеру на паузу и уехала в Испанию. Певица забрала с собой троих детей от российской звезды Валерия Меладзе, так и не сказавшего, как он оценивает полномасштабную войну России на территории Украины.

На своей странице в социальных сетях Джанабаева обнародовала кадры семейной фотосессии в Испании и можно заметить из сообщений звезды, что в этой стране она находится уже некоторое время.

Также "Комментарии" писали о том, что скандальная Лорак уехала из России . Опальная исполнительница Ани Лорак, упорно молчащая о том, что РФ начала войну в Украине, внезапно покинула территорию Российской Федерации.

Именно в России выдвигают обвинения в финансировании ВСУ, по этой причине намерены отменить ближайшее выступление на территории всей страны. В сетях начали по-настоящему травить Каролину, информируют российские издания. Об этом свидетельствует, в частности, письмо российского чиновника, которое он адресовал в Генпрокуратуру, где требует полностью отменить анонсированный звездой концерт.

