Актриса из "Кавказской пленницы" сделала безумное заявление о защите Донбасса РФ

Российская знаменитость Наталья Варлей, которая уже не молчит о полномасштабном военном вторжении и активно подыгрывает российской пропаганде, обнародовала очередные фейки о ситуации на временно оккупированном Донбассе. Она заявляет, что побывала на Донбассе в 2015 году и будто все увидела собственными глазами.

Наталья Варлей (фото из открытых источников)

"С моей точки зрения, Донбасс все восемь лет просил, чтобы его защитили. Я помню, как они кричали: "Россия"... В 14-м или 15-м году у нас была одна из первых кинематографических групп, которая туда поехала. И когда я ехала туда, очень мало рассказывали у нас и по телевидению, и в прессе, как-то так умалчивалось то, что происходит на Донбассе. И когда я ехала, у меня много очень спрашивали: "Ты посмотри, потому что ребята из Украины говорят, что у них там все хорошо. Цветут сады, никакой войны нет". Я увидела разрушенные села. Я была в Дебальцево, я была в Донецке", — заявила артистка, отвечая на вопросы российского блогера Манучарова.

Варлей была на Савур-Могиле. Как она утверждает, там познакомилась с жительницей Дебальцево, которая будто боялась "гонений", потому что говорила на русском языке. Звезда утверждает, что жителей Донбасса "заставляли" говорить по-украински, по этой причине они выехали на временно оккупированные Россией территории.

"Мы ехали в микроавтобусе, и ребята сидели с автоматами наружи. И многих из этих ребят тоже нет. Ну, в общем, я все увидела", — утверждала свое россиянка.

Еще артистка назвала украинцев, белорусов и россиян "одним народом". Она повторила все кремлевские высказывания и убеждала, что именно так думает.

Напомним, что Варлей недавно впервые сделала заявление о войне в Украине. Актриса впервые вспомнила о полномасштабном вторжении, которое ее страна начала и продолжает на территории Украины. Звезда вынуждена была дать ответ и обнародовать свои мысли, потому что журналисты из РФ уже "прижали ее к стенке".