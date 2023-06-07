Актриса из сериала о Мухтаре заявила, что украинцы ее предали

Киноактриса Оксана Сташенко запомнилась украинцам, потому что играла роли во многих сериалах и фильмах, таких как "Возвращение Мухтара". Как информируют российские издания, россиянка поддерживает кровавую войну на территории нашей страны, и заявляет, что украинские актеры вроде бы ее предали.

Актриса Оксана Сташенко (фото из открытых источников)

Сташенко критикует коллег, с которыми работала до вторжения, за то, что они выражают обвинение РФ в начале военного вторжения.

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"Я снималась в Украине, как и все другие наши [русские] артисты... У нас там появилось много друзей, приятелей, знакомых. Но те актеры, которые еще совсем недавно передо мной ходили на цыпочках, от меня отвернулись. Хотя к этого все умоляли: "Возьмите наши фотографии, Оксана Михайловна, отдайте их в Москве. Я брала эти снимки, помогала...", — рассказала российская актриса.

Она еще сказала, что после начала полномасштабного вторжения ее собственный номер телефона "слили", и он появился в открытом доступе и указали, что россиянка выступает за продолжение войны.

"Я неделю не спала... Сколько мне сообщений и звонков поступало! Я просто не поднимала трубку", — рассказала Сташенко.

Она называет "калеками на мозги" украинских звезд, выступающих против войны.

"Я их теперь называю калеками на мозги. Это же надо быть настолько дебилообразными, чтобы позволить себе раскрыть головную коробку и дать вытащить оттуда свой мозг", – утверждает российская знаменитость.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса внезапно вспомнила , как ее "угнетали за русский язык" в Украине и оправдала войну. Российская киноактриса Елена Яковлева, отвечая на вопросы представителя YouTube-канала "Эмпатия Манучи", рассказала, что войну на территории Украины якобы развязал "киевский режим".