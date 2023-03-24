Аль Капоне российского разлива: Медведев заговорил «по-панятиям» да еще и цитируя Сталина

24 марта начался отсчет 14 месяцев войны. Очень символично, что один заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, подводя для России ее неутешительные итоги, прибег, кроме ядерной, и к откровенно мафиозной риторике, перефразировав цитату, которую приписывают Аль Капоне: "С некоторыми странами бессмысленно договариваться – они разумеются. Доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово". Об этом информирует Центр стратегических коммуникаций, пишут "Комментарии".



Очередные «откровения» заместителя председателя Совбеза России демонстрируют нелестные результаты

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В тот же день на заседании директоров российских предприятий ОПК Медведев зачитал телеграмму Сталина таким же директорам советских военных заводов, но в 1941 г. с угрозами "громить их как преступников".

На самом деле все это убеждает в двух вещах. Во-первых, Россия официально сообщила, что пришла в Украину по-мафиозному: "с добрым словом и пистолетом". А во-вторых, когда в самой России "пистолетов" не хватило, началась настоящая "сталинщина".

Украинцы же за эти 13 месяцев доказали, что:

• не собираются сдаваться;

• желают не "мирные переговоры", а победы;

• менее чем через год фактически уничтожили сначала контрактную часть "второй армии мира";

• не просто артикулируют свои цели о "выходе к границам 1991 года", но и постепенно достигают их.

Как писали "Комментарии", заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев известен своими радикальными заявлениями на грани безумия, отличился новым безумным спичем — в ответ на ордер по аресту Путина — пригрозил судьям Международного уголовного суда ракетным ударом с кораблей Северного флота.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Кремле начали искать преемника Путина.

Читайте на сайте "Комментарии" — в России ведутся дискуссии, как снять ордер с Путина.