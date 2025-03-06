Алаудинов пригрозил «добить» Европу и допустил всеобщую мобилизацию в РФ

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Ткачик Олеся
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что война с Украиной может перейти в "новую стадию", которая будет проходить с применением всех видов вооружения и возможной всеобщей мобилизации в Российской Федерации.
Апты Алаудинов
По его мнению, это может привести к окончательной победе над Европой, а также распаду Североатлантического альянса.
Помимо этого, он нахально заявил, что Россия якобы способна одержать победу в любых условиях. Он также упомянул о вероятности всеобщей мобилизации, которая даст возможность собрать армию численностью пару миллионов человек.
На заявление Алаудинова отреагировал российский оппозиционный журналист Иван Яковина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэель Макрон заявил, что угроза России распространяется на всю Европу. Это становится не просто российско-украинским конфликтом, а международным конфликтом, подчеркнул глава Франции. По его словам, Россия продолжает перевооружаться, она тратит 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году Россия хочет мобилизовать дополнительно еще 3 млн. солдат и добавить к вооружению еще 4 тысячи танков, сообщил Макрон.
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