Алаудинов пригрозил «добить» Европу и допустил всеобщую мобилизацию в РФ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что война с Украиной может перейти в "новую стадию", которая будет проходить с применением всех видов вооружения и возможной всеобщей мобилизации в Российской Федерации.

Апты Алаудинов

По его мнению, это может привести к окончательной победе над Европой, а также распаду Североатлантического альянса.

"Сейчас такое время — либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться", — заявил Алаудинов.

Помимо этого, он нахально заявил, что Россия якобы способна одержать победу в любых условиях. Он также упомянул о вероятности всеобщей мобилизации, которая даст возможность собрать армию численностью пару миллионов человек.

На заявление Алаудинова отреагировал российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

" Уже открытым текстом говорят, что если Трамп устроит перемирие с Украиной, сразу же пойдут на страны Балтии. Понимают, что такого шанса, как пророссийский, ненавидящий Европу президент США, уже не будет. Людоедская, но логика имеется ", — отметил Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэель Макрон заявил, что угроза России распространяется на всю Европу. Это становится не просто российско-украинским конфликтом, а международным конфликтом, подчеркнул глава Франции. По его словам, Россия продолжает перевооружаться, она тратит 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году Россия хочет мобилизовать дополнительно еще 3 млн. солдат и добавить к вооружению еще 4 тысячи танков, сообщил Макрон.



