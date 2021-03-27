logo
Русский Українська

BTC/USD

54968.17

ETH/USD

1700.96

LTC/USD

182.97

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Александр Липницкий, основатель группы «Звуки Му», утонул в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Александр Липницкий, основатель группы «Звуки Му», утонул в Москве

Музыкант утонул во время катания на лыжах

сегодня, 02:55
Автор:

Ольга Чародий

Экс-участник группы "Звуки Му" считается погибшим, однако его тело не найдено. Поиски приостановлены на данный момент. По версии членов семьи артиста музыкант погиб, провалившись под лед на Москва-реке где-то в Московской̆ области. Как сообщила жена Липницкого, "вечером Александр уехал из дома на машине, взяв с собой собаку. Обратно музыкант так и не вернулся".

Александр Липницкий, основатель группы «Звуки Му», утонул в Москве

Александр Липницкий (фото из открытого источника)

Основная версия пропажи человека – несчастный̆ случай, спасатели предполагают, что артист провалился под лед и попал в течение

"Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе", — прокомментировал ситуацию  музыкальный̆ критик Артемий Троицкий.

Александру Липницкому на момент исчезновения было 68 лет. У него остались жена Инна и сын Владимир. Плександр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ, после чего с 1975 начал печататься в советских изданиях и стал экспертом по джазу.

Напомним, стало известно о смерти популярного голливудского актера, двукратного лауреата премии "Золотой Глобус", номинанта на "Оскар" Джорджа Сигала. Сердце звезды остановилось на 88 году жизни. Трагическое известие вчера, 23 марта, сообщила супруга актера Соня Сигал. Она рассказала, что ее муж скончался из-за осложнений, вызванных шунтированием.  Источник сообщает, что за свою блестящую актерскую карьеру Сигал сыграл порядка сотни ролей. Наиболее известные фильмы, в которых появлялся актер — "Кабельщик", "Кто боится Вирджинии Вульф?", а также сериалы "Американский папаша", "Голдберги".  Известно, что Джордж Сигал был номинантом престижных премий "Оскар" и BAFTA, а также получил "Золотой глобус" за роль в романтической комедии "С шиком" (1973), победив в номинации "Лучший актер".

Джордж Сигал родился в 1934 году в Нью-Йорке в семье евреев российского происхождения. Его дебют в качестве актера состоялся на сцене театра, а в 1961 году он подписал контракт с кинокомпанией "Columbia Pictures", появившись в нескольких кинолентах начала десятилетия. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ