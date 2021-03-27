Александр Липницкий, основатель группы «Звуки Му», утонул в Москве

Экс-участник группы "Звуки Му" считается погибшим, однако его тело не найдено. Поиски приостановлены на данный момент. По версии членов семьи артиста музыкант погиб, провалившись под лед на Москва-реке где-то в Московской̆ области. Как сообщила жена Липницкого, "вечером Александр уехал из дома на машине, взяв с собой собаку. Обратно музыкант так и не вернулся".

Александр Липницкий (фото из открытого источника)

Основная версия пропажи человека – несчастный̆ случай, спасатели предполагают, что артист провалился под лед и попал в течение

"Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе", — прокомментировал ситуацию музыкальный̆ критик Артемий Троицкий.

Александру Липницкому на момент исчезновения было 68 лет. У него остались жена Инна и сын Владимир. Плександр Липницкий родился в 1952 году в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ, после чего с 1975 начал печататься в советских изданиях и стал экспертом по джазу.

Напомним, стало известно о смерти популярного голливудского актера, двукратного лауреата премии "Золотой Глобус", номинанта на "Оскар" Джорджа Сигала. Сердце звезды остановилось на 88 году жизни. Трагическое известие вчера, 23 марта, сообщила супруга актера Соня Сигал. Она рассказала, что ее муж скончался из-за осложнений, вызванных шунтированием. Источник сообщает, что за свою блестящую актерскую карьеру Сигал сыграл порядка сотни ролей. Наиболее известные фильмы, в которых появлялся актер — "Кабельщик", "Кто боится Вирджинии Вульф?", а также сериалы "Американский папаша", "Голдберги". Известно, что Джордж Сигал был номинантом престижных премий "Оскар" и BAFTA, а также получил "Золотой глобус" за роль в романтической комедии "С шиком" (1973), победив в номинации "Лучший актер".

Джордж Сигал родился в 1934 году в Нью-Йорке в семье евреев российского происхождения. Его дебют в качестве актера состоялся на сцене театра, а в 1961 году он подписал контракт с кинокомпанией "Columbia Pictures", появившись в нескольких кинолентах начала десятилетия.









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