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Американский генерал назвал возможную дату нападения российских войск на Украину

Уолтерс - командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе

15 апреля 2021, 23:55
Автор:

Ольга Чародий

На фоне перемещений российских войск глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс считает, что российские войска могут напасть на Украину. Об этом сообщает Reuters.

Американский генерал назвал возможную дату нападения российских войск на Украину

Генерал Тод Уолтерс (фото из открытых источников)

Во время выступления на слушаниях подкомитета Палаты представителей США по вооруженным силам Уолтерса попросили оценить вероятность возможного вторжения.

"От низкого до среднего", – оценил генерал.

В то же время, если ничего не изменится, риск вторжения может снизиться, считает генерал.

"Я считаю, что при тенденции, которая наблюдается прямо сейчас, вероятность этого события (вторжения. – ред.) начнет снижаться", – сказал Уолтерс.

Стоит отметить, что Уолтерс  - командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

 Напомним, в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины назвали три сценария, по которым может действовать Россия вблизи границ и на оккупированной территории. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какой из сценариев им кажется наиболее вероятным и почему, как Украине действовать в создавшейся ситуации. Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко подчеркивает, что Вооруженные силы Украины должны готовиться ко всем вариантам развития событий, даже самым невероятным. Их задача — защитить страну в любых условиях.

Как сообщали ранее Кравчук назвал страну, которая может помочь Украине остановить Россию.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/low-to-medium-risk-russian-invasion-ukraine-next-few-weeks-us-general-2021-04-15/
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