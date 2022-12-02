Американский сотрудник разведки получил российское гражданство. Он счастлив и благодарен РФ

Бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден принял присягу на верность Российской Федерации и получил паспорт этой страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание The Guardian.



Американец получил гражданство России. Фото: из открытых источников

Согласно указу, который подписал Владимир Путин в сентябре, 39-летний Сноуден получил российское гражданство. Адвокат бывшего американца Анатолий Кучерена 2 декабря заверил, что Сноуден принял присягу.

"Он, конечно, счастлив и благодарен Российской Федерации за свое гражданство – теперь он полноправный гражданин России. И главное, по российской конституции он не может быть отдан иностранному государству", – сказал адвокат Сноудена Кучерена.

Таким образом, бывший сотрудник разведки сможет избежать экстрадиции в США, ведь он теперь гражданин России. Издание T he Guardian заявляет , что такое решение Сноуден принял в крайне неблагоприятный момент, ведь из-за полномасштабного вторжения России в Украину, РФ постоянно находится под все более усиливающейся международной изоляцией.

Кроме того, в России производят мобилизацию среди мужчин с российским паспортом и отправляют их на войну против Украины.

Жена Сноудена, вероятно, Линдси Миллз, также подает документы на получение паспорта. Где проживает семья Сноудена, пока неизвестно, но у них есть двое сыновей, которые родились уже в России.

Напомним, что Эдвард Сноуден сбежал из США в Россию в 2013 году, после того, как обнародовал секретные материалы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британские аналитики раскрыли план России по захвату Украины.

Также "Комментарии" писали о российской пропагандистке, заявившей, что все россияне будут виноваты, если Россия проиграет войну.

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