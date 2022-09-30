Аннексии и мобилизация ускорят крах РФ: может ли это произойти – с чего все начнется

В вечернем обращении 29 сентября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что обратился к народам Кавказа, Сибири, другим коренным народам России с призывом бороться против путинской войны. По его словам, Россия новой аннексией присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию Украины – и окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в РФ еще оставались. Как оцениваете подобные заявления? Могут ли аннексии и мобилизация ускорить крах страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Взрыв на Кавказе может произойти только в случае убедительной победы Украины

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена, что аннексии новых территорий ускорят крах России.

"Этот процесс был запущен после аннексии Крыма благодаря западным санкциям. И хотя у РФ на тот момент был большой запас хода и ощутимых результатов от санкций мы, по крайней мере, в Украине, не заметили, однако уже тогда они начали работать на ослабление российской экономики и ударили по политической и бизнес-репутации РФ как партнера западного мира. Масштабные санкции после начала Россией полномасштабной войны против Украины и вовсе привели к международной изоляции, которая всё больше усугубляется в результате лишенной всякой логики политики Владимира Путина", – отмечает Анна Малкина.

По ее словам, намерение аннексировать новые территории выглядят полным абсурдом – как в формулировках соответствующих указов, так и в территориально-административном плане.

"Указы Путина сообщили всему миру, что на свет появилось четыре абсолютно новых, не подкреплённых ни этническим, ни политическим принципом народа: херсонский народ, запорожский народ, донецкий, луганский. РФ пытается присоединить к себе территории с абсолютно непонятными границами, – подчеркивает политолог. – Непонятными даже для самих себя. Всё это вносит хаос, прежде всего, в систему управления самой России. А абсурдность "оснований" для такого решения, "легитимизированных" фейковыми референдумами видят, мне кажется, даже ничего не понимающие в международном праве обыватели".

При этом, по мнению Анны Малкиной, протестные настроения в России по прежнему имеют маленький потенциал.

"Основная часть населения за пределами МКАДа давно отравлена российской пропагандой, – поясняет она. – Это то население, нищее и малообразованное, которое легко убедить, что на свободную и независимую Россию напало кровожадное НАТО, которое хочет отобрать у россиян лапти, валежник и духовность. Даже "частичная мобилизация", превратившаяся по факту во всеобщую, не стала причиной по-настоящему протестных акций. Мобилизация чуть не подожгла Кавказ, но и там "костёр революции" не разгорелся. В генетической памяти Кавказа ещё свежи воспоминания о первой и второй Чеченских "кампаниях", которые стали устрашением не только для ичкерийцев, а и для дагестанцев, ингушей, да и для всех других народов, которым не посчастливилось жить под российским триколором. Взрыв на Кавказе может произойти только в случае убедительной победы Украины. Лишь этот пример, а главное, осознание того, что Россию можно победить, сможет стать катализатором революционных настроений и действий в регионах РФ".

Украина должна помочь с созданием правительств в изгнании для субъектов Российской Федерации

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко надеется, что после таких заявлений президента Владимира Зеленского последуют и соответствующие действия. А именно – создание с помощью Украины правительств в изгнании для субъектов Российской Федерации, а также – вооруженных формирований этих субъектов, которые вместе с ВСУ будут уничтожить армию РФ и станут основой для государственных институтов новых государств, которые появятся после распада России.

"Также, с этими самыми правительствами в изгнании необходимо начать подписание договоров о военно-политическом и экономическом сотрудничестве, делая упор, в частности, на совместное использование недр и транспортной инфраструктуры", – считает эксперт.

Кроме того, по словам Юрия Гаврилечко, нужно четко обозначить украинскую позицию относительно возврата исторических территорий Украины, которые оккупированы РФ и сейчас относятся к Курской, Белгородской областям, Краснодарскому краю и т.д.

"Россия должна исчезнуть с политической карты мира. И к этому надо будет приложить ещё массу усилий", – констатирует эксперт.

Уже видно, что мобилизация может привести к неконтролируемым деструктивным процессам внутри российских государства и общества

По мнению политолога Андрея Окары, пока сложно сказать, как новые аннексии повлияют на крах страны-агрессора. А вот мобилизация – точно этот процесс ускорит.

"Что касается аннексии, она актуализировала проблемы ядерной войны, – отмечает эксперт. – Ведь Россия угрожает применить всё, имеющееся в ее распоряжении вооружение, если ВСУ продолжат наступательные действия на теперь уже, по кремлевской логике, "российских территориях". Как считает большинство экспертов, занимающихся математическим моделированием ядерной войны еще в советские времена, даже обмен тактическими ядерными ударами с высокой долей вероятности приведет к обмену стратегическими ядерными ударами, а это в перспективе – к уничтожению всего живого на Земле. А всё потому, что у одного идиота сложное восприятие истории Украины".

По словам Андрея Окары, Кремль, как наперсточник, играет в трри наперстка – мобилизация, псевдореферендумы-аннесия и ядерная угроза.

"Уже видно, что мобилизация может привести к неконтролируемым деструктивным процессам внутри российских государства и общества, – считает эксперт. – Исторически российское государство периодически выдвигало некие сложные требования к населению – и наиболее пассионарные люди убегали. Сейчас получилось то же самое. Сбежали наиболее пассионарные люди – во всевозможные направления. А те, кто остался, в большинстве регионов смиренно привыкают к условиям мобилизации, которая может превратиться в фактический геноцид. В неславянских республиках России (о чём и говорил президент Зеленский) эта перспектива наиболее очевидна и болезненна".

Политолог поясняет, что большинство неславянских республик РФ имеют демографические проблемы. Представителей коренных народов всё меньше.

"А самые большие потери в войне против Украины – как раз таки в Дагестане и Бурятии. Сознательно ли это делается – не так важно. Важен результат. А он таков, что война против Украины зачистила в самой РФ молодое, энергичное мужской население Дагестана, Бурятии, других неславянских субъектов федерации Тем самым снижается гипотетический сепаратистский потенциал", – отмечает Андрей Окара.

Он считает, что Зеленский в подобных обращениях выступает не просто как политический деятель, но и как гуманист. Меседж – чтобы сохраниться тем или иным народам, им надо прекратить участвовать в безумных авантюрах Кремля.

"Тот же Дагестан оказался самым энергичным по части протестов. Кремль, похоже, уже пожалел о некоторых своих шагах. В Российской империи разные общенациональные протесты – искры зажигались, как правило, на национальных окраинах. В Башкирии, в Украине, на Кавказе. Из-за насаждаемых идей имперского центра там начинались тектонические сдвиги. И сейчас те протестные движения, которые начались в Дагестане, вполне могут перекинуться на другие не славянские республики. Кстати, антимобилизационные протесты уже перерастают в антиимперские, против имперского центра", – обращает внимание политолог.

Он предполагает, что мобилизация может стать триггером для большого сепаратистского движения по всей России.

"Практически у каждого неславянского региона там есть свои исторически обиды на имперский центр, свои претензии к Москве и той политике, которую та проводила и проводит, – поясняет Андрей Окара. – И то, что всё больше людей воспринимают российское руководство как главную причину всех бед – уже становится трендом. И если он сложится в общероссийский тренд, это может серьезно изменить внутреннюю ситуацию в РФ. По состоянию на сегодняшний день Кремлю удается удерживать ситуацию под контролем. Но ситуация внутри России будет ухудшаться. Либо полыхнет всё и сразу, либо будет кумулятивный эффект от нескольких процессов в разных регионах одновременно. Учитывая, что действия Кремля становятся всё более нелогичными, спорадическими, риски глобального взрыва в РФ становятся всё более вероятными".

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