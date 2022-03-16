Антивоенный протест Овсянниковой оценили всего в 30 тысяч рублей: что за этим стоит

Останкинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая во время выпуска новостей вошла в кадр с плакатом против войны и пропаганды. Сообщается, что ее признали виновной в организации несогласованной публичной акции. Речь идет не о ее антивоенной акции, а о ее видеообращении, в котором она призвала протестовать против войны. Всё ли так однозначно (в стиле "Овсянникова – молодец!") в этой истории? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделились эксперты.

Марина Овсянникова. Фото: из открытых источников

В ситуации с поступком Марины Овсянниковой есть ряд "но"

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан рассуждает так:

"Поступок редактора службы новостей Первого канала российского телевидения, Марии Овсянниковой, стал одной из ТОП-новостей в российских и мировых СМИ. Десятки тысяч восторженных постов, сотни тысяч хвалебных комментариев в социальных сетях, превратили эту женщину и ее поступок в медиа-вирус. Безусловно, такой поступок мог бы заслуживать уважения и поддержки – как одно из немногочисленных проявлений протестных настроений в современной России. А уж тот факт, что это произошло на главном телеканале РФ, вообще что-то запредельное".

Но в этой ситуации, акцентирует эксперт, есть ряд "но".

Во-первых, поясняет он, на российском телевидении, сейчас очень мало чего выходит в прямом эфире. Особенно новости, которые дозируются и взвешиваются. Соответственно, если выход на камеру с антивоенным плакатом – правда, то почему эти кадры не вырезали?

Во-вторых, продолжает эксперт, сама фигурантка протестной акции, подозрительно легко отделалась, получив штраф в 30 тыс рублей, что составляет чуть более $200.

В-третьих, дело о диверсии на главном телеканале страны сразу было направленно в суд, без расследования полицией или ФСБ.

"Как-то все подозрительно красиво и картинно получилось, – считает Александр Курбан. – Рассматривая версию с постановкой "протестной акции", можно попробовать понять каковы же могли быть ее причины. Как известно, руководит Первым каналом, популярный российский продюсер Константин Эрнст, известный своим креативом. Ход – вполне в духе его былых постановок. Его интерес – хайпануть, поднять рейтинг. А ещё получить сильный аргумент для своей оправдательной речи в Гаагском суде, где он будет проходить как соучастник Путина, которого уже официально в сенате США признали военным преступником. Интерес Овсянниковой тоже очевиден – получить популярность, а за одно и оправдание за то, что участвовала информационных преступлениях, которые творит российское телевидение".

Эксперт резюмирует: более чем очевидно, что этот "протест" – четко спланированная операция российских спецслужб, основной целью которой является создание свежей "консервы".

"Раскрутив такого оппозиционера и одев ее в лавры мученицы режима, позднее Овсянникову можно использовать для трансляции нужных Кремлю месседжей. В идеале, она могла бы даже войти в состав группы реальных оппозиционеров в качестве одного из лидеров. Также ее поступок может выглядеть, как переключение внимания и одно из отверстий для спускания пара общественного напряжения, – считает Александр Курбан. – Война с Россией научила нас, украинцев, не верить всему тому, что исходит со стороны страны-агрессора на официальном уровне. Реальных оппозиционеров в сегодняшней РФ уничтожают быстро, а реальные протесты подавляют очень жёстко. А ещё мы очень хорошо понимаем, насколько системно они работают в сфере информационных операций".

Инцидент с Овсянниковой может быть попыткой вложить в головы европейцев, американцев, мысль "россияне не такие уж плохие, это всё Путин"

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена, что "кейс Овсянниковой" интересный – и однозначно войдёт в анналы истории информационных войн.

"Я не вижу тут геройства и не хотела бы, чтобы мы слишком восторженно реагировали на этот демарш, если он был, – отмечает эксперт. – Вопрос первый — он даже не в том, почему на плакате английские слова — Овсянникова обращалась к целевой аудитории, к Европе и США. Так вот вопрос — в России вообще кто-то видел это видео? Я читала комментарии, пока подтверждения не нашла. А сообщать нам и нашим союзникам, что в России внезапно прозрела носитель пропаганды, можно конечно, но не обязательно. Достаточно, если они займутся наведением порядка в головах своих людей. Вопрос второй — штраф в 200 долларов или какой там у них сейчас курс? Вы серьезно? На ребёнка, который в компьютерной игре выстрелил в здание ФСБ заведено уголовное дело и светит реальный тюремный срок, а за такой плакат по центральному каналу всего лишь штраф? Не кажется ли вам это странным? Вопрос третий – к видео, которое Овсянникова разместила на своей странице в соцсетях. Практически все соцсети в России запрещены, то есть, опять же, – кто целевая аудитория? А там ведь "замечательный" текст о том, что украинцы и россияне – братья навек. Эти "братья" убили почти сотню наших детей, расстреливают людей, бомбят жилые кварталы, больницы, детские дома и энергоблоки. Кто это вообще? Они люди?".

Татьяна Лупова призывает не переоценивать значение и смысл этого и ему подобных актов.

"Если он сыграет в нашу пользу, мы скажем хорошо. Но ведь это может быть и банальным выпрашиванием снизить давление и пожалеть их несчастных (ибо сегодня Овсянникова появилась на первых страницах некоторых мировых СМИ). Попытка вложить в головы европейцев, американцев, мысль "россияне не такие уж плохие, это всё Путин". Так что давайте не будем помогать врагу выкручиваться, – говорит эксперт. – Пусть получат всё, что заслужили – за каждую смерть, за каждый мирный разбомбленный город в Украине, за каждую слезинку наших детей".

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