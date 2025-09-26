Аорта и мозг: ученая рассказала, почему Путин не сможет быть вечно молодым

Несмотря на попытки Владимира Путина выглядеть моложе в свои 72 года, естественные процессы организма он не сможет остановить. И хотя в разговоре с Си Цзиньпином, который просочился в СМИ, российский президент заявил о желании прожить до 150 лет, реализовать это маловероятно.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом рассказала в интервью для "Телеграфа" заведующая отделом нейрокогнитивных и сосудистых заболеваний головного мозга ГУ "Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины" профессор Елена Товажнянская.

В упомянутом разговоре между Путиным и Си Цзиньпином речь шла о пересадке органов и использовании новейших биотехнологий. В то же время, как отмечает ученая, современная медицина еще далека от создания условий "вечной молодости". Замена отдельных органов на самом деле почти недостижима, речь идет, в частности, о мозге и аорте, которые играют ключевую роль в жизнедеятельности человека.

"В организме человека с возрастом идут определенные процессы, которые трудно остановить и тем более повернуть назад. С возрастом организм теряет способность восстанавливаться, клетки не могут делиться вечно", – объясняет Елена Товажнянская.

По ее словам, пересадка органов от молодого человека пожилому организму не способна обеспечить омоложение. Это обусловлено тем, что старение заложено на уровне клетки, ведь оно имеет ограниченное количество разделений, а способность организма к регенерации с годами снижается.

Таким образом, даже при отсутствии тяжелых заболеваний тело постепенно теряет крепкость. Иммунная система ослабевает, что делает человека более уязвимым к повреждениям и внешним угрозам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что недавнее заявление Владимира Путина о возможности жизни до 150 лет, сделанное им во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпином на праздновании 80-летия победы над Японией, является хорошей новостью для всего мира. Она раскрывает подлинные намерения русского диктатора.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что стоит по словам Путина.



"А мы слышали их разговор в Китае. Путин же жить собирается. Это хорошая новость. Вот что Путин обсуждал по 150 лет. Никакой ядерной войны не будет. Эта падаль хочет жить", — подчеркнул политический эксперт.