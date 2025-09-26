Аорта і головний мозок: вчена розповіла, чому Путін не зможе бути вічно молодим

Попри спроби Володимира Путіна виглядати молодшим у свої 72 роки, природні процеси організму він не зможе спинити. І хоча у розмові з Сі Цзіньпіном, яка просочилася у ЗМІ, російський президент заявив про бажання прожити до 150 років, реалізувати це малоймовірно.

Про це розповіла в інтерв’ю для "Телеграфа" завідувачка відділу нейрокогнітивних та судинних захворювань головного мозку ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України" професорка Олена Товажнянська.

У згаданій розмові між Путіним і Сі Цзіньпіном ішлося про пересадку органів та використання новітніх біотехнологій. Водночас, як зазначає науковиця, сучасна медицина ще далека від створення умов для "вічної молодості". Заміна окремих органів насправді є майже недосяжною, йдеться, зокрема, про мозок та аорту, які відіграють ключову роль у життєдіяльності людини.

"В організмі людини з віком йдуть певні процеси, які важко зупинити й тим більше, повернути назад. З віком організм втрачає здатність відновлюватися, клітини не можуть ділитися вічно", — пояснює Олена Товажнянська.

За її словами, пересадка органів від молодої людини літньому організму не здатна забезпечити омолодження. Це зумовлено тим, що старіння закладене на рівні клітини, адже вона має обмежену кількість поділів, а здатність організму до регенерації з роками знижується.

Таким чином, навіть за відсутності важких захворювань тіло поступово втрачає міцність. Імунна система слабшає, що робить людину більш уразливою до ушкоджень і зовнішніх загроз.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що нещодавня заява Володимира Путіна про можливість життя до 150 років, яку він зробив під час розмови з китайським лідером Сі Цзиньпіном на святкуванні 80-річчя перемоги над Японією, є доброю новиною для всього світу. Вона розкриває справжні наміри російського диктатора.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що стоїть за словами Путіна.



"А ми чули їхню розмову в Китаї. Путін же жити збирається. Це добра новина. Ото, що Путін обговорював по 150 років. Ніякої ядерної війни не буде. Ця падаль хоче жити", — наголосив політичний експерт.