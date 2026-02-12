logo

Россия Apple массово блокирует сервисы для россиян: компания начала жестко придерживаться санкционных списков
Apple массово блокирует сервисы для россиян: компания начала жестко придерживаться санкционных списков

Конец обхода санкций? Apple требует фото паспортов у россиян для разблокировки App Store и Game Center

12 февраля 2026, 22:50
Технологический гигант Apple приступил к масштабной волне ограничений для пользователей из РФ, чьи персональные данные фигурируют в санкционных реестрах. Как сообщает The Moscow Times, компания массово блокирует возможность совершать покупки, оформлять подписки и проводить любые финансовые операции.

Пользователи получают официальные уведомления о том, что их данные полностью или частично совпадают с информацией из списков лиц, находящихся под санкциями правительства США или других государств. В корпорации четко аргументируют свою позицию: "компания обязана придерживаться международного санкционного законодательства".

Если раньше такие ограничения носили выборочный характер, то сейчас они приобрели массовый масштаб. Российские пользователи массово жалуются на "блокировку Apple ID, удаление профилей и потерю доступа к сервисам". В частности, в настройках учетных записей возникает требование пройти дополнительную проверку лица и загрузить фото паспорта.

Без выполнения этого условия пользование устройствами становится ограниченным: "невозможно совершать покупки в App Store, возникают проблемы с доступом к Game Center, играм и iCloud".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что дискуссия вокруг противостояния iPhone и Android получила новое социальное измерение. Как пишет Daily Mail, некоторые пользователи iPhone признаются, что негативно относятся к владельцам Android – и это влияет даже на их романтические предпочтения.                                                           



