Технологічний гігант Apple розпочав масштабну хвилю обмежень для користувачів із РФ, чиї персональні дані фігурують у санкційних реєстрах. Як повідомляє The Moscow Times, компанія масово блокує можливість здійснювати покупки, оформлювати передплати та проводити будь-які фінансові операції.

Apple масово блокує сервіси для росіян: компанія почала жорстко дотримуватися санкційних списків

Користувачі отримують офіційні сповіщення про те, що їхні дані "повністю або частково збігаються" з інформацією зі списків осіб, які перебувають під санкціями уряду США або інших держав. У корпорації чітко аргументують свою позицію: "компанія зобов’язана дотримуватися міжнародного санкційного законодавства".

Якщо раніше такі обмеження мали вибірковий характер, то зараз вони набули масового масштабу. Російські юзери масово скаржаться на "блокування Apple ID, видалення профілів та втрату доступу до сервісів". Зокрема, у налаштуваннях облікових записів з’являється вимога пройти додаткову перевірку особи та завантажити фото паспорта.

Без виконання цієї умови користування пристроями стає обмеженим: "неможливо здійснювати покупки в App Store, виникають проблеми з доступом до Game Center, ігор та iCloud".

