Архитектор «дворца Путина» раскрыл новые подробности о поместье и его владельце

Архитектор скандального "дворца Путина" рассказал новые подробности о поместье. Оказывается здание проектировал итальянец Ланфранко Чирилло. Работа над возведением дворца началась еще в 2000-х годах. Об этом сообщает издание "Медуза".

Архитектор дворца в Геленджике рассказал кому принадлежит имение Путина. Фото: dw.com

Сам итальянец гордится статусом "архитектора Путина", однако заявляет, что это звание ему на самом деле не принадлежит. Ланфранко Чирилло сообщил, что проект у него заказала компания "Стройгазконсалтинг", с которой он сотрудничал и раньше.

Непосредственно с Путиным архитектор никогда не встречался даже во время строительных работ в Геленджике. Все желания и предложения ему высказывал глава "Стройгазконсалтинга" — Зияд Манасир.

Журналисты предположили, что Зияд Манасир косвенно связан с Владимиром Путиным, поскольку он знаком с приближенными людьми президента.

Также интересным фактом является то, что в 2014-м году издание "La Repubblica" опубликовало материал, в котором указано, что "дача Путина", расположенная на Черном море, должна составить конкуренцию вилле екс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на Сардинии.

Сам архитектор существование этого материала и его логичность отвергает. Кроме того, Ланфранко Чирилло отказался отвечать на уточняющие вопросы, что дает повод журналистам сомневаться в его словах.

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