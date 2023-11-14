Армения не приняла предложение Кремля: у Путина ответили

После ситуации в Нагорном Карабахе отношения России и Армении продолжают ухудшаться. Премьер Армении Никол Пашинян нанес новый удар в спину Путину. Армянский премьер отказался участвовать в очередной сессии ОДКБ и попросил "понять это решение". Но у Кремля уже отреагировали на это решение. Об этом пишут российские пропагандисты.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Стало известно, что впервые с 2009 года, когда начались эти заседания, Армения пропустит сессию Совбеза ОДКБ.

Следовательно, это решение премьера Армении стало неожиданностью для Кремля.

"Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что каждый глава правительства или глава государства может иметь свои меры в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить только сожаление, потому что подобные встречи очень хороший повод для обмена мнениями, для сверки часов", — заявил спикер Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пашинян ответил отказом на опрос Лукашенко посетить встречу ОДКБ. Премьер Армении Никол Пашинян отказался участвовать во встрече ОДКБ в Минске 23 ноября.

Согласно сообщению пресс-службы, телефонный разговор состоялся по инициативе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем, в частности, обсуждались вопросы организации сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Отношения Армении с союзниками по ОДКБ очень натянуты, в частности, не все гладко в отношениях между Ереваном и Москвой. Причиной для недавних разногласий между странами стало участие официальной делегации Армении в саммите по формуле мира на Мальте. Москва увидела в этом "демонстративный антироссийский жест". Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которую цитирует ряд российских СМИ.

