kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.10.2020

BTC/USD

13565.13

ETH/USD

384.48

LTC/USD

53.89

НБУ 31.10.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Армения обратилась за помощью к России в конфликте в Нагорном Карабахе
commentss НОВОСТИ Все новости

Армения обратилась за помощью к России в конфликте в Нагорном Карабахе

Армении нужна "консультация" российской стороны

сегодня, 09:29
Автор:

Владимир Лавский

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы получить консультацию по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

Армения обратилась за помощью к России в конфликте в Нагорном Карабахе

В письме Пашинян детально рассказал о ситуации на спорной территории, рассказал об угрозах, которые несут Азербайджан и Турция на территории Нагорного Карабаха. Армяне изначально рассчитывают на консультацию российской стороны, а затем, по возможности, и военную помощь. Между строк читается, что Армения просит от России помощи в ведении военных действий. Позиция Владимира Путина на данный момент неизвестна. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выводы по конфликту в Нагорном Карабахе должна сделать Украина. 

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отмечает, что происходящее сейчас в Нагорном Карабахе – это финальный аккорд боевых действий второй Карабахской войны с освобождением азербайджанскими войсками Шуши – по аналогии с финалом первой Карабахской, в 90-е годы.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ