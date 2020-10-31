Армения обратилась за помощью к России в конфликте в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы получить консультацию по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики.

В письме Пашинян детально рассказал о ситуации на спорной территории, рассказал об угрозах, которые несут Азербайджан и Турция на территории Нагорного Карабаха. Армяне изначально рассчитывают на консультацию российской стороны, а затем, по возможности, и военную помощь. Между строк читается, что Армения просит от России помощи в ведении военных действий. Позиция Владимира Путина на данный момент неизвестна.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выводы по конфликту в Нагорном Карабахе должна сделать Украина.

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отмечает, что происходящее сейчас в Нагорном Карабахе – это финальный аккорд боевых действий второй Карабахской войны с освобождением азербайджанскими войсками Шуши – по аналогии с финалом первой Карабахской, в 90-е годы.







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