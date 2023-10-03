Армения ратифицировала Римский статут: как отреагировали у Путина

3 октября парламент Армении наконец-то ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Теперь Путин должен быть арестован, если он прибудет в эту страну. Ведь МКС в марте 2023 выдал ордер на арест российского президента по подозрению в принудительной депортации детей из Украины на территорию России. В Кремле с ответом не заставили себя ждать. Песков заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту является некорректным решением, цитируют кремлевского представителя пропагандистские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Комментируя решение парламента Армении, Песков заявил, что Россия считает народ Армении братским, но к руководству этой страны есть вопросы. Также он заявил, что Кремль не хотел бы, чтобы Путину когда-нибудь пришлось отказываться от визита в Армению.

"Армения — это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были предварительно переданы армянской стороне", — заявил Песков.

Известно, что в 1999 году Армения подписала Римский статут, но до сих пор не ратифицировала его. 1 сентября правительство страны отправило в парламент проект ратификации Римского устава МКС.

Также "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны ЕС в "нацизме". Причиной таких заявлений стало решение нескольких стран Евросоюза запретить въезд для автомобилей с российскими номерами. В ходе встречи международного клуба "Валдай" Лавров отреагировал на новые санкции против России, ограничивающие въезд для автомобилей с российской регистрацией.