«Армия развернет оружие против Кремля»: Российский военный Лунин выдвинул ультиматум Путину

Российский военнослужащий Александр Лунин из Воронежа записал радикальное видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину. Вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, участник агрессии против Украины озвучил жесткие требования к высшему руководству РФ, угрожая масштабным вооруженным мятежом.

Александр Лунин и Владимир Путин

Поводом для демарша послужили катастрофические условия службы и произвол командования внутри оккупационной армии. Лунин утверждает, что в российской армии действует настоящий террор, а несогласных с самоубийственными приказами жестоко наказывают.

"25 июня 2026 года", — отмечает в начале своего видео военный, подчеркивая, что накануне встречался с влиятельными чиновниками. – "Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны и силовых структур".

По словам оккупанта, ситуация на фронте и в тыловых подразделениях РФ критическая, поскольку командование безжалостно уничтожает собственный личный состав. Российскую армию он сравнил с нацистскими карательными органами.

"Передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране..." — выдвигает условие Лунин.

Он подробно описал внутренние репрессии против российских солдат, отказывающихся идти на "мясные штурмы" или платить дань офицерам.

"В настоящий момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами", — заявляет автор обращения, отмечая тотальный беззаконие. — "Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы".

Военнослужащий добавил, что тех, кто пытается сопротивляться требованием денег или бессмысленным распоряжением, просто ликвидируют собственные собратья, списывая это на боевые потери.

"За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства и в конечном счете их обнуляют", — утверждает Лунин, описывая судьбу мятежников. — "Делают без вести пропавшими".

В конце своего эмоционального монолога представитель оккупационных войск выдвинул Путину открытый ультиматум, предупредив о неотвратимых последствиях для российских властей, если его требования проигнорируют.

"Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе, последствия будут очень серьезные", — предостерегает военный, резюмируя, что выступает в роли представителя недовольных армейских кругов. – "Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире, рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля, я передаю только сообщения".

Сообщение об этом инциденте и соответствующих видеоматериалах распространил украинский журналист Юрий Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный российский волонтер Антон Шишов, на протяжении многих лет обеспечивавший обеспечением оккупационные войска РФ, неожиданно записал публичное видеообращение к Владимиру Путину. В своем монологе он призвал главу Кремля прекратить боевые действия, однако из-за страха репрессий так и не решился назвать войну войной.



