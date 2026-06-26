«Армія розверне зброю проти Кремля»: Російський військовий Лунин висунув ультиматум Путіну

Російський військовослужбовець Олександр Лунін, із Воронежа, записав радикальне відеозвернення до очільника Кремля Володимира Путіна. Ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, учасник агресії проти України озвучив жорсткі вимоги до вищого керівництва РФ, погрожуючи масштабним збройним заколотом.

Олександр Лунін і Володимир Путін

Приводом для демаршу стали катастрофічні умови служби та свавілля командування всередині окупаційної армії. Лунін стверджує, що в російському війську діє справжній терор, а незгодних із самогубними наказами жорстоко карають.

"25 червня 2026 року", — зазначає на початку свого відео військовий, підкреслюючи, що напередодні мав зустрічі із впливовими посадовцями. — "Вчора зі мною зустрілися люди, представники високих чинів Міністерства оборони та силових структур".

За словами окупанта, ситуація на фронті та в тилових підрозділах РФ є критичною, оскільки командування безжально знищує власний особовий склад. Російську армію він порівняв із нацистськими каральними органами.

"Передали повідомлення Володимиру Володимировичу Путіну, що якщо він не дасть аудієнцію в прямому ефірі, де я розповім всю правду, що у нас зараз відбувається в країні..." — висуває умову Лунин.

Він детально описав внутрішні репресії проти російських солдатів, які відмовляються йти на "м'ясні штурми" або платити данину офіцерам.

"В даний момент десятки, сотні, тисячі наших солдат сидять в зинданах, покарані своїми командирами", — заявляє автор звернення, наголошуючи на тотальному беззаконні. — "Сидять, гниють, піддаються тортурам і насильству з боку так званих гестапо за те, що вони відмовилися виконувати тупі самогубні накази".

Військовослужбовець додав, що тих, хто намагається чинити опір вимаганням грошей або безглуздим розпорядженням, просто ліквідовують власні ж побратими, списуючи це на бойові втрати.

"За те, що вони відмовилися віддавати свої фінансові кошти і в кінцевому підсумку їх обнуляють", — стверджує Лунин, описуючи долю бунтівників. — "Роблять безвісти зниклими".

Наприкінці свого емоційного монологу представник окупаційних військ висунув Путіну відкритий ультиматум, попередивши про невідворотні наслідки для російської влади, якщо його вимоги проігнорують.

"Володимир Володимирович, зверніть на це увагу, запросіть мене до себе, наслідки будуть дуже серйозні", — застерігає військовий, резюмуючи, що виступає в ролі речника незадоволених армійських кіл. — "Якщо найближчим часом я не приїду в Кремль і не виступлю в прямому ефірі, поруч з вами армія розверне своє зброю проти Кремля, я передаю тільки повідомлення".

Повідомлення про цей інцидент та відповідні відеоматеріали поширив український журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий російський волонтер Антон Шишов, який упродовж багатьох років забезпечував забезпеченням окупаційні війська РФ, несподівано записав публічне відеозвернення до Володимира Путіна. У своєму монолозі він закликав очільника Кремля припинити бойові дії, проте через страх репресій так і не наважився назвати війну війною.



