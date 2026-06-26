«Армія розверне зброю проти Кремля»: Російський військовий Лунин висунув ультиматум Путіну

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Недилько Ксения
Російський військовослужбовець Олександр Лунін, із Воронежа, записав радикальне відеозвернення до очільника Кремля Володимира Путіна. Ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, учасник агресії проти України озвучив жорсткі вимоги до вищого керівництва РФ, погрожуючи масштабним збройним заколотом.
Олександр Лунін і Володимир Путін
Приводом для демаршу стали катастрофічні умови служби та свавілля командування всередині окупаційної армії. Лунін стверджує, що в російському війську діє справжній терор, а незгодних із самогубними наказами жорстоко карають.
За словами окупанта, ситуація на фронті та в тилових підрозділах РФ є критичною, оскільки командування безжально знищує власний особовий склад. Російську армію він порівняв із нацистськими каральними органами.
Він детально описав внутрішні репресії проти російських солдатів, які відмовляються йти на "м'ясні штурми" або платити данину офіцерам.
Військовослужбовець додав, що тих, хто намагається чинити опір вимаганням грошей або безглуздим розпорядженням, просто ліквідовують власні ж побратими, списуючи це на бойові втрати.
"За те, що вони відмовилися віддавати свої фінансові кошти і в кінцевому підсумку їх обнуляють", — стверджує Лунин, описуючи долю бунтівників. — "Роблять безвісти зниклими".
Наприкінці свого емоційного монологу представник окупаційних військ висунув Путіну відкритий ультиматум, попередивши про невідворотні наслідки для російської влади, якщо його вимоги проігнорують.
Повідомлення про цей інцидент та відповідні відеоматеріали поширив український журналіст Юрій Бутусов.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що відомий російський волонтер Антон Шишов, який
упродовж багатьох років забезпечував забезпеченням окупаційні війська РФ,
несподівано записав публічне відеозвернення до Володимира Путіна. У своєму
монолозі він закликав очільника Кремля припинити бойові дії, проте через страх
репресій так і не наважився назвати війну війною.