Представительница дипломатического ведомства России Мария Захарова в шоу "Соловьев Live" сделала безумное заявление, где сравнила атаку на Москва-Сити с терактами 11 сентября 2001 года в США. По ее словам, у этих преступлений "одинаковая методология".

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Meduza.

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Известно, что во время атаки террористов на башни-близнецы погибли почти три тысячи человек. Захарова сказала, что атаки беспилотников на Москва-Сити "методологически совпадают с мировыми терактами разного масштаба".

"Посмотрим на другой пример – 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же. Москва-Сити – гражданский объект, в котором не только находятся офисы, но и жилые помещения. Та же картинка, она словно повторяется ", – сказала она.

Но в Кремле версию Захаровой отвергли. По словам представителя российского президента Дмитрия Песков, "не видны аналогии между ударами украинских беспилотников по Москва-Сити с терактами 11 сентября".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на атаку беспилотников по Москве. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на очередную атаку беспилотников по российской столице. Представитель Кремля заявил, что "угроза очевидна". В ночь на первое августа беспилотники атаковали элитный бизнес-центр в Москве. По словам московского мэра Сергея Собянина, дроны повредили фасад "Москва-сити" на 21 первом этаже. В этом небоскребе расположены офисы работников трех российских министерств и привилегированной части российского общества.

На очередную атаку дронов по бизнес-центру в Москве отреагировал также советник министра МВД Антон Геращенко. Украинский чиновник считает, что удары по столице России разоблачают очередную ложь Кремля, утверждавшего, что может защитить свое население.