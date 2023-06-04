Атака на Москву: Песков удивил ответом о том, что делал Путин в это время

30 мая, когда неизвестные беспилотники атаковали Москву и резиденцию российского президента, Путин "активно следил" за происходящим. Такое заявление сделал его спикер Дмитрий Песков для одного из российских телеканалов.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Это были постоянные доклады, поскольку информация обновлялась очень быстро, это были постоянные перезвоны, ну потом были соответствующие указания главы государства, приказы, и так далее", — рассказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, что делал Путин, когда 30 мая БпЛА активно атаковали Москву и область.

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Затем журналист конкретизировал свой вопрос и спросил, сообщают ли Путина, если подобные атаки происходят ночью.

"Это уже внутренняя кухня. Я вам скажу так, что президент такой страны как РФ, он фактически почти круглосуточно на посту", — сказал Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков объяснил, почему Россия "так медленно действует" в Украине . Российские войска "так медленно действуют" в Украине, "потому что россияне не ведут войну". Об этом говорится в интервью боснийскому телеканалу ATV. Дмитрий Песков также добавил, что "спецоперация" является "очень сложной", но за год достигнуты определенные цели. По словам главного рупора Кремля, "России удалось изрядно потрепать украинскую военную машину", поскольку целью "СВО" является "демилитаризация". Также спикер российского диктатора добавил, что "трудно представить, что кто-то задумается о применении ордера Международного уголовного суда против Путина".

Также "Комментарии" сообщали о том, что Песков заявил, что немецкое оружие используется на территории России. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что западное оружие, которое союзники Киева предоставили для использования исключительно на территории Украины, было применено на "территории" России.