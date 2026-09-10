В Кремле отрицают сообщения о том, что самолет президента Украины Владимира Зеленского якобы оказался под угрозой атаки беспилотника при вылете из Кишинева. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что никакой опасности для борта не существовало.

Кремль. Фото: из открытых источников

"Эфемерной угрозы" самолету Зеленского не было, утверждает представитель Кремля. При этом Песков заявил, что украинская сторона якобы продолжает организовывать провокации, рассчитывая добиться более активного вовлечения западных стран в войну.

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном инциденте во время вылета Зеленского из столицы Молдовы. Дополнительный резонанс ситуации придало заявление бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Он утверждал, что в Кишиневе при попытке пересечения границы с дроном и взрывчаткой был задержан человек, которого он назвал украинским агентом.

В Кремле также упомянули другое дело – сообщения о задержании человека, которого российские власти обвиняют в подготовке покушения на британских дипломатов в Москве. Песков использовал эти события как аргумент в пользу своей версии о деятельности Киева.

По его словам, Украина якобы пытается создавать ситуации, которые могли бы подтолкнуть западных союзников к прямому участию в конфликте. При этом российская сторона не представила в приведенном комментарии доказательств того, что Киев имеет отношение к упомянутым инцидентам.

Заявления Кремля прозвучали на фоне повышенного внимания к безопасности Зеленского во время зарубежных поездок. Президент Украины ранее посещал Кишинев, где проходили его международные встречи.

Песков заявил, что Москва ожидает продолжения подобных действий со стороны Киева. По его словам, украинская сторона "пыталась, пытается и, по всей видимости, будет дальше пытаться" организовывать провокации.

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