У Кремлі заперечують повідомлення про те, що літак президента України Володимира Зеленського нібито опинився під загрозою атаки безпілотника під час вильоту з Кишинева. Прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що жодної небезпеки для борту не було.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

"Ефемерної загрози" літаку Зеленського не було, стверджує представник Кремля. При цьому Пєсков заявив, що українська сторона нібито продовжує організовувати провокації, розраховуючи домогтися активнішого залучення західних країн до війни.

Таким чином, Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про можливий інцидент під час вильоту Зеленського зі столиці Молдови. Додатковий резонанс ситуації надало заяви колишнього президента Молдови Ігоря Додона. Він стверджував, що в Кишиневі під час спроби перетину кордону з дроном і вибухівкою було затримано людину, яку він назвав українським агентом.

У Кремлі також згадали іншу справу – повідомлення про затримання людини, яку російська влада звинувачує у підготовці замаху на британських дипломатів у Москві. Пєсков використав ці події як аргумент на користь своєї версії про діяльність Києва.

За його словами, Україна нібито намагається створювати ситуації, які могли б підштовхнути західних союзників до прямої участі у конфлікті. При цьому російська сторона не надала у наведеному коментарі доказів того, що Київ має відношення до згаданих інцидентів.

Заяви Кремля прозвучали на тлі підвищеної уваги до безпеки Зеленського під час закордонних поїздок. Президент України раніше відвідував Кишинів, де відбувалися його міжнародні зустрічі.

Пєсков заявив, що Москва очікує на продовження подібних дій з боку Києва. За його словами, українська сторона "намагалася, намагається і, мабуть, далі намагатиметься" організовувати провокації.

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