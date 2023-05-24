Атака на уникальный разведывательный корабль России: в Кремле рассказали свою версию

24 мая, утром, разведывательный корабль россиян "Иван Хурс" якобы атаковали катерами и дронами. Он находился в акватории Черного моря. Об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, сообщает " ТАСС ".

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"Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота", — заявил он.

По его словам, корабль России якобы охранял газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток". Спикер оборонного ведомства похвастался, что все беспилотные катера были уничтожены.

Кроме того, российское Минобороны даже опубликовало видео, где якобы видно уничтожение "украинского катера". Но в российском ролике видно только одно судно, хотя ведомство заявляет о трех.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в соцсетях сообщают об атаке на уникальный разведкорабль РФ. В соцсетях появилась информация об атаке дронами первого разведывательного российского корабля "Иван Хурс". Как пишут в соцсетях, корабль был атакован морскими дронами после прохождения пролива Босфор около 5:30 утра. Утверждается, что морякам якобы удалось отбить атаку и судно никаких повреждений не получило.

Известно, что Иван Хурс — первое серийное разведывательное судно связи РФ. С помощью него можно вести радиоразведку и радиоэлектронную борьбу. И, как пишут российские источники, даже следить за компонентами американской системы ПРО. Он входит в состав Черноморского флота России и был спущен на воду в мае 2017 г. При этом в Минобороны засекретили данные о составе бортового радиотехнического вооружения.