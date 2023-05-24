logo

BTC/USD

26267.77

ETH/USD

1790.98

LTC/USD

85.43

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Атака на уникальный разведывательный корабль России: в Кремле рассказали свою версию
commentss НОВОСТИ Все новости

Атака на уникальный разведывательный корабль России: в Кремле рассказали свою версию

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" входит в состав Черноморского флота России

сегодня, 19:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

24 мая, утром, разведывательный корабль россиян "Иван Хурс" якобы атаковали катерами и дронами. Он находился в акватории Черного моря. Об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, сообщает " ТАСС ".

Атака на уникальный разведывательный корабль России: в Кремле рассказали свою версию

Российский корабль "Иван Хурс" (фото из открытых источников)


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота", — заявил он.

По его словам, корабль России якобы охранял газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток". Спикер оборонного ведомства похвастался, что все беспилотные катера были уничтожены.

Кроме того, российское Минобороны даже опубликовало видео, где якобы видно уничтожение "украинского катера". Но в российском ролике видно только одно судно, хотя ведомство заявляет о трех.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в соцсетях сообщают об атаке на уникальный разведкорабль РФ. В соцсетях появилась информация об атаке дронами первого разведывательного российского корабля "Иван Хурс". Как пишут в соцсетях, корабль был атакован морскими дронами после прохождения пролива Босфор около 5:30 утра. Утверждается, что морякам якобы удалось отбить атаку и судно никаких повреждений не получило.

Известно, что Иван Хурс — первое серийное разведывательное судно связи РФ. С помощью него можно вести радиоразведку и радиоэлектронную борьбу. И, как пишут российские источники, даже следить за компонентами американской системы ПРО. Он входит в состав Черноморского флота России и был спущен на воду в мае 2017 г. При этом в Минобороны засекретили данные о составе бортового радиотехнического вооружения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!