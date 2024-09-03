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Атака ВСУ привела к остановке половины мощностей Московского НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за пожара после падения дрона

сегодня, 13:57
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Черновалова Кристина

В Москве на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за падения дрона, которое привело к остановке производства на одной из основных установок — Евро. Это может повлиять на поставку топлива. Мэр Сергей Собянин и местные власти уже подтвердили этот инцидент. Об этом отмечает Reuters.

Атака ВСУ привела к остановке половины мощностей Московского НПЗ

Остановка нефтеперерабатывающего завода в Москве

1 сентября на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошло важное событие. Установка Евро, запустившаяся в 2020 году и производившая около половины продукции завода, была остановлена из-за пожара. Пожар начался после того, как на территорию завода упал дрон.

Мэр Москвы, Сергей Собянин, сообщил, что дрон нанес серьезные повреждения технического оборудования, что привело к остановке производства. В результате работа установки была немедленно приостановлена для оценки убытков и планирования ремонтных работ.

Ремонт может длиться от пяти до шести дней, во время которого будет восстановлено поврежденное оборудование и проведены проверки безопасности. Останов производства может повлиять на цены на топливо и спровоцировать дефицит определенных видов топлива на местном рынке.

Читайте на портале "Комментарии" — Министерство обороны России сообщило о рекордном количестве беспилотников, которые удалось сбить во время массированной атаки по РФ в ночь на 1 сентября. По данным российского министерства, атака проходила сразу в 15 областях России.

Как сообщал портал "Комментарии", 1 сентября после атаки дронов в России загорелось две ГРЭС — одна в Московской области, а другие в Тверской. Также о пожарах сообщалось на московском НПЗ и других объектах РФ. ГРЭС – это российская аббревиатура на обозначение "государственной районной электростанции", подразумевающая промышленный, а не административный район, фактически указывающий на конденсационную электростанцию большой мощности.



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Источник: https://glavred.net/world/moskovskiy-npz-ostanovil-polovinu-svoih-moshchnostey-posle-ataki-vsu-10593854.html
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