В Москве на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за падения дрона, которое привело к остановке производства на одной из основных установок — Евро. Это может повлиять на поставку топлива. Мэр Сергей Собянин и местные власти уже подтвердили этот инцидент. Об этом отмечает Reuters.

Остановка нефтеперерабатывающего завода в Москве

1 сентября на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошло важное событие. Установка Евро, запустившаяся в 2020 году и производившая около половины продукции завода, была остановлена из-за пожара. Пожар начался после того, как на территорию завода упал дрон.

Мэр Москвы, Сергей Собянин, сообщил, что дрон нанес серьезные повреждения технического оборудования, что привело к остановке производства. В результате работа установки была немедленно приостановлена для оценки убытков и планирования ремонтных работ.

Ремонт может длиться от пяти до шести дней, во время которого будет восстановлено поврежденное оборудование и проведены проверки безопасности. Останов производства может повлиять на цены на топливо и спровоцировать дефицит определенных видов топлива на местном рынке.

Читайте на портале "Комментарии" — Министерство обороны России сообщило о рекордном количестве беспилотников, которые удалось сбить во время массированной атаки по РФ в ночь на 1 сентября. По данным российского министерства, атака проходила сразу в 15 областях России.

Как сообщал портал "Комментарии", 1 сентября после атаки дронов в России загорелось две ГРЭС — одна в Московской области, а другие в Тверской. Также о пожарах сообщалось на московском НПЗ и других объектах РФ. ГРЭС – это российская аббревиатура на обозначение "государственной районной электростанции", подразумевающая промышленный, а не административный район, фактически указывающий на конденсационную электростанцию большой мощности.