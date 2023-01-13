Атомная энергетика России и Беларуси рискуют попасть под санкции

Очередной пакет санкций в отношении страны-агрессорки и ее приспешника – Беларуси, готовят к принятию, вероятно, уже в следующем месяце, пишут "Комментарии" по информации, обнародованной в ряде СМИ.



призывают ЕС к санкциям против атомного сектора России

Польша и Литва предложат Евросоюзу ввести десятый пакет санкций против РФ. Предложения будут включать санкции против российской атомной и алмазной отраслей, банков и СМИ.

"Получить необходимое единодушие в ЕС для введения новых санкций становится все труднее и труднее. Со всем тем мы предложим новый амбициозный пакет", — сказал высокопоставленный дипломат.

Украина уже призвала ЕС включить российскую государственную ядерную энергетическую компанию "Росатом" в следующий пакет санкций, который пока блокируется, в частности Венгрией. Ожидается, что десятый пакет санкций ЕС будет готов к годовщине вторжения 24 февраля.

Планируется, что дипломаты среди прочего и предложат блоку запретить больше российских пропагандистских СМИ и отключить больше российских банков от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

Как писали "Комментарии" ранее, 5 декабря Европейский Союз почти прекратил импорт сырой нефти из страны морем. Таким образом Россия потеряла свой главный экспортный рынок. В то же время, страны ЕС объединились с индустриально развитыми странами Большой семерки, установив еще и ограничения на цены поставок из России. Любой желающий получить доступ к западным услугам — в частности стандартному отраслевому страхованию, а также ряд других вещей — может это сделать только при условии, что он заплатит не выше 60 долларов за баррель.

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