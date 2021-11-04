Авиакатастрофа в России: в самолете были украинцы

В России разбился грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно". Все находившиеся на борту погибли, среди них — двое украинцев. Об этом сообщило издание TAСС со ссылкой на заявление Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. В сообщении говорится, что самолет пропал с радаров в 14:45 по приходу на посадку в городе Иркутск. На борту находились семь человек. Спасатели обнаружили место аварии рядом с селом Пивовариха.

Самолет (фото из открытых источников)





При падении борт вспыхнул из-за разлившегося топлива, пожар раскинулся на 300 квадратных метров. Открытый огонь был ликвидирован. Спасатели нашли останки всех семи человек, которые находились в самолете. Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что по предварительной информации, в авиакатастрофе погибли два гражданина Украины. Пока жертвы не идентифицированы. По факту катастрофы правоохранители возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации. О возможной причине катастрофы официально не сообщали.





Напомним, в России разбился самолет. Как стало известно, происшествие случилось неподалёку от российского города Иркутск. Сообщается, что в небе над Иркутской областью с радаров пропал самолет АН-12 с семью пассажирами на борту. Воздушное судно, принадлежащее беларусской компании, выполняло грузовой рейс. Согласно предварительной информации, место крушения находится в районе села Пивовариха, где находится аэродром. По данным издания, летательный аппарат пропал с радаров во время посадки, когда выполнял заход на второй круг.

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