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В России разбился самолет АН-12: никто не выжил (ФОТО)

На борту упавшего под Иркутском АН-12 находилось семь человек

сегодня, 16:02
Автор:

Денис Подставной
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В России разбился самолет. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В России разбился самолет АН-12: никто не выжил (ФОТО)

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось неподалёку от российского города Иркутск. Сообщается, что в небе над Иркутской областью с радаров пропал самолет АН-12 с семью пассажирами на борту. 

Воздушное судно, принадлежащее беларусской компании, выполняло грузовой рейс. Согласно предварительной информации, место крушения находится в районе села Пивовариха, где находится аэродром. 

По данным издания, летательный аппарат пропал с радаров во время посадки, когда выполнял заход на второй круг. 

Представители спасательной службы рассказали, что в результате авиакатастрофы никто не выжил. После падение произошло возгорание. На данный момент спасатели пытаются ликвидировать возгорание. 

Устанавливаются причины происшествия. 

В России разбился самолет АН-12: никто не выжил (ФОТО) - фото 2

Фото: Mash

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Южном Судане разбился грузовой самолет АН-26, на борту которого находилось двое граждан России. Воздушное судно должно было направится в город Мабан, но потерпело крушение во время взлета в городе Джуба. В результате аварии все члены экипажа погибли на месте. Расследование установит все обстоятельства трагедии. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Бразилии хищные рыбы съели мужчину в озере. Местный житель отправился со своими товарищами на рыбалку. В какой-то момент на них напал рой пчел. Насекомые вынудили мужчин прыгнуть в озеро. Один из рыбаков начал тонуть. Спустя время его бездыханное тело было найдено спасателями. На трупе были обнаружены множественные следы от укусов хищных рыб. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4413324-v-rossyy-poterpel-krushenye-samolet-an-12
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