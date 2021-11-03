В России разбился самолет АН-12: никто не выжил (ФОТО)

В России разбился самолет. Об этом пишет издание Корреспондент.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось неподалёку от российского города Иркутск. Сообщается, что в небе над Иркутской областью с радаров пропал самолет АН-12 с семью пассажирами на борту.

Воздушное судно, принадлежащее беларусской компании, выполняло грузовой рейс. Согласно предварительной информации, место крушения находится в районе села Пивовариха, где находится аэродром.

По данным издания, летательный аппарат пропал с радаров во время посадки, когда выполнял заход на второй круг.

Представители спасательной службы рассказали, что в результате авиакатастрофы никто не выжил. После падение произошло возгорание. На данный момент спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

Устанавливаются причины происшествия.

Фото: Mash

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Южном Судане разбился грузовой самолет АН-26, на борту которого находилось двое граждан России. Воздушное судно должно было направится в город Мабан, но потерпело крушение во время взлета в городе Джуба. В результате аварии все члены экипажа погибли на месте. Расследование установит все обстоятельства трагедии.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Бразилии хищные рыбы съели мужчину в озере. Местный житель отправился со своими товарищами на рыбалку. В какой-то момент на них напал рой пчел. Насекомые вынудили мужчин прыгнуть в озеро. Один из рыбаков начал тонуть. Спустя время его бездыханное тело было найдено спасателями. На трупе были обнаружены множественные следы от укусов хищных рыб.

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