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Главная Новости Мир Россия Автомобиль дипмиссии РФ в Кабуле подорвался на неизвестном взрывном устройстве - МИД России
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Автомобиль дипмиссии РФ в Кабуле подорвался на неизвестном взрывном устройстве - МИД России

По информации внешнеполитического ведомства России, в результате взрыва никто не погиб

сегодня, 20:22
Автор:

Дмитрий Симоненко

Министерство иностранных дел Российской Федерации на своем ведомственном сайте информирует о подрыве транспортного средства дипмиссии страны в столице Афганистана Кабуле. Так, известно, что сегодня во время передвижения автомобиля, принадлежавшего посольству РФ, на пути его следования произошел взрыв. Серьезно пострадавших, по информации МИДа, нет. По мнению экспертов, жертвой подрыва должен был стать транспортное средство Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими, которое двигалось перед российской дипмиссией. В то же время, внешнеполитическое ведомство России не исключает возможности теракта. 

Автомобиль дипмиссии РФ в Кабуле подорвался на неизвестном взрывном устройстве - МИД России

Ранее "Комментарии" писали о том, что в городе Трир на юго-западе Германии – теракт. Неизвестный мужчина направил свой автомобиль в толпу людей, которые в это время народились на пешеходном переходе. По информации местных средств массовой информации, пострадало 15 человек. По имеющимся данным, есть двое погибших. На данный момент злоумышленник задержан правоохранителями Германии.

Также нам стало известно, что 14 октября, во время разбора завалов дома и возврата вещей их владельцам, на площади одной из квартир был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов, которые хранились там на незаконных основаниях. Правоохранителями были изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом. На данный момент информация о "находке" внесена в Единый реестр досудебных расследований, оружие добавлено к доказательной базе, владельцев задержан. Возбуждено уголовное дело.





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Источник: https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4464000
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