В Германии неизвестный въехал на автомобиле в толпу людей - сообщается о погибших

В городе Трир на юго-западе Германии – теракт. Неизвестный мужчина направил свой автомобиль в толпу людей, которые в это время народились на пешеходном переходе. По информации местных СМИ, пострадало 15 человек. По имеющимся данным, есть двое погибших.





На данный момент злоумышленник задержан правоохранителями Германии.





На месте происшествия проводятся следственные действия. О мотивах поступка задержанного ничего не сообщается.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации выдвинули трем 14-летним подросткам обвинения в организации теракта. Тот факт, что террористический акт в виде подрыва офиса ФСБ планировался в компьютерной игре Minecraft, правоохранители во внимание не приняли. О казусе в правоохранительной системе РФ рассказал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

Известно, что в небольшом городе на севере России правоохранители задержали двух подростков, которые расклеивали пропагандистские листовки в поддержку студента московского вуза, обвинявшегося в нападении на офис партии от президента РФ "Единая Россия". Во время задержания ребят, правоохранителями были изъяты у них личные сотовые телефоны. При изучении содержания гаджетов, ФСБ-шники обнаружили переписку о "террористических намерениях".

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство юстиции Китая опубликовало законопроект, который наложит ограничения на действия иностранных верующих, чтобы предотвратить распространение религиозного экстремизма или использование религии для подрыва национального или этнического единства Китая на фоне терактов в Европе.







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