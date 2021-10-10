logo
Русский Українська

BTC/USD

54975.05

ETH/USD

3544.47

LTC/USD

179.64

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Автомобиль Ксении Собчак попал в ДТП: погибла пассажирка легковушки
commentss НОВОСТИ Все новости

Автомобиль Ксении Собчак попал в ДТП: погибла пассажирка легковушки

В полиции возбудили уголовное дело

сегодня, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна

Автомобиль известной российской журналистки и звезды Ксении Собчак попал в аварию неподалеку от Адлера в темное время суток 9 октября. Об этом сообщает ТСН.

Автомобиль Ксении Собчак попал в ДТП: погибла пассажирка легковушки

В ДТП умерла пассажирка іномарки, фото из открытых источников

Предварительно, есть версия, что водитель Mercedes, в котором находилась Собчак с другими пассажирами, выполнял маневр обгона. Когда авто объезжало микроавтобус, по встречной полосе ехал легковик Volkswagen. В результате лобового столкновения несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка Volkswagen. Женщина скончалась на месте аварии, ей было 35 лет. Также медицинская помощь понадобилась водителю этого автомобиля и еще одной пассажирке.

По некоторым сообщениям, Ксения Собчак вызвала такси и уехала с места аварии в аэропорт Сочи. На место выехали полицейские и медики экстренной помощи. Нуждались ли пострадавшие в госпитализации не сообщается.

Как сообщают в полиции России в Краснодарском крае, авария произошла около 21:00. По факту нарушения правил дорожного движения возбуждено уголовное дело.

Как сообщал портал "Комментарии", в Татарстане погибли 16 человек в результате авиакатастрофы. Семь человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Самолет упал в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы писали, что видели дым в районе аварии. В аэроклубе тоже говорят, что самолет через несколько минут после вылета исчез с радаров.

Также мы писали, что на дороге "Киев-Одесса" погибли два человека. Смертельная авария произошла на 455 километре дороги "Киев-Одесса", вблизи села Холодная Балка. В темное время суток на этом участке столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Сколько пассажиров в автобусе находилось на момент столкновения не сообщается.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/kseniya-sobchak-popala-v-avariyu-v-rezultate-kotoroy-pogib-chelovek-smi-1884901.html
Теги:
comments

Обсуждения

Маруся

сегодня, 14:01

лошадь попала в аварию?вот тварь, кобыла выжила. жаль девочку которая погибла.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ