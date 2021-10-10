Автомобиль Ксении Собчак попал в ДТП: погибла пассажирка легковушки

Автомобиль известной российской журналистки и звезды Ксении Собчак попал в аварию неподалеку от Адлера в темное время суток 9 октября. Об этом сообщает ТСН.



В ДТП умерла пассажирка іномарки, фото из открытых источников

Предварительно, есть версия, что водитель Mercedes, в котором находилась Собчак с другими пассажирами, выполнял маневр обгона. Когда авто объезжало микроавтобус, по встречной полосе ехал легковик Volkswagen. В результате лобового столкновения несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка Volkswagen. Женщина скончалась на месте аварии, ей было 35 лет. Также медицинская помощь понадобилась водителю этого автомобиля и еще одной пассажирке.

По некоторым сообщениям, Ксения Собчак вызвала такси и уехала с места аварии в аэропорт Сочи. На место выехали полицейские и медики экстренной помощи. Нуждались ли пострадавшие в госпитализации не сообщается.



Как сообщают в полиции России в Краснодарском крае, авария произошла около 21:00. По факту нарушения правил дорожного движения возбуждено уголовное дело.



Как сообщал портал "Комментарии", в Татарстане погибли 16 человек в результате авиакатастрофы. Семь человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Самолет упал в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы писали, что видели дым в районе аварии. В аэроклубе тоже говорят, что самолет через несколько минут после вылета исчез с радаров.

Также мы писали, что на дороге "Киев-Одесса" погибли два человека. Смертельная авария произошла на 455 километре дороги "Киев-Одесса", вблизи села Холодная Балка. В темное время суток на этом участке столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Сколько пассажиров в автобусе находилось на момент столкновения не сообщается.

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