«Бандеровцы и сторонники нацизма»: каким заявлением об Украине снова отличился Кремль

Очередным скандальным заявлением насчет Украины отметились представители российского политикума. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что украинская власть не является нацистской, однако якобы поддерживает приверженцев таких идей.



Песков считает, что власть Украины поддерживает сторонников нацизма. Фото: РИА Новости

По информации пропагандистского ресурса "ТАСС", таким образом Песков отреагировал на одно из последних выступлений российского журналиста Владимира Соловьева. Работник медиа-структуры не так давно заявил, что представителями украинской власти являются нацисты, и это якобы подтверждается нынешним отношением к РФ.

По мнению Пескова, официальная позиции России отличается от озвученной Соловьевым. При этом политик подчеркивает: опровергать тезис, что среди украинцев в "почете" находится как сторонники нацистских идей, так и "бандеровцы", — невозможно.

"Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь Украины " , — сказал спикер Кремля .

Соловьева же Дмитрий Песков назвал журналистом, тонко чувствующим экспертную и политологическую мысль. Также политик считает, что российская власть не может запретить работникам СМИ высказываться или оценивать любые ситуации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что российские политики назвали причину, которая, по их мнению, станет решающая в вероятном развале Украины как государства. Больше подробностей — в нашем материале.

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