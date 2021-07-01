В Кремле заявили, что именно станет причиной разрушения Украины

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Вечканова Елена
Российские чиновники
продолжают навязывать политику "единонародства" и хороших взаимоотношений между
РФ и Украиной. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Украина развалится,
если молодежь продолжат воспитывать в ненависти к россиянам, сообщает пропагандистский
ресурс "ТАСС".
Песков заявил о ненависти украинцев к россиянам. Фото: ТАСС
Песков уверен,
что нынешнее подрастающее поколение украинцев учат пренебрежительному отношению
к населению России. При этом, по мнению политика, на территории Украины
проживает огромное количество российских граждан.
При этом чиновник добавил, что если от такого хейт-подхода не избавиться вовремя, то ненависть, по итогу, разрушит Украину изнутри.
Отметим, что подобным заявлением пресс-секретарь Владимира Путина отметился во время общения с журналистами одного из центральных российских телеканалов.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что российский политикум в очередной раз пытается "гнуть линию" своего господства для чужих стран, в особенности — для Украины. На это указывает выступление президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина во время ежегодной традиционной прямой линии с россиянами. Политик вновь апеллировал к единству украинцев и россиян как народа.
По мнению политика, украинцы раньше были с россиянами одним народом, но после произошло разобщение. Помимо прочего, российский президент отметил, что нынешняя Россия ранее была "великороссами", а две соседние страны — Украина и Беларусь — "малороссами" и "белороссами" соответственно.
Также на портале вы можете узнать, что, по словам украинских экспертов, может скрываться за подобными выступлениями Путина и чего в будущем можно ждать Украине.
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