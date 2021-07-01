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В Кремле заявили, что именно станет причиной разрушения Украины

Дмитрий Песков уверен, что ненависть к россиянам станет губительной для украинского государства

сегодня, 15:16
Автор:

Вечканова Елена

Российские чиновники продолжают навязывать политику "единонародства" и хороших взаимоотношений между РФ и Украиной. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Украина развалится, если молодежь продолжат воспитывать в ненависти к россиянам, сообщает пропагандистский ресурс "ТАСС".

В Кремле заявили, что именно станет причиной разрушения Украины

Песков заявил о ненависти украинцев к россиянам. Фото: ТАСС

Песков уверен, что нынешнее подрастающее поколение украинцев учат пренебрежительному отношению к населению России. При этом, по мнению политика, на территории Украины проживает огромное количество российских граждан.

"На Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть", — сказал Дмитрий Песков.

При этом чиновник добавил, что если от такого хейт-подхода не избавиться вовремя, то ненависть, по итогу, разрушит Украину изнутри.

Отметим, что подобным заявлением пресс-секретарь Владимира Путина отметился во время общения с журналистами одного из центральных российских телеканалов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что российский политикум в очередной раз пытается "гнуть линию" своего господства для чужих стран, в особенности — для Украины. На это указывает выступление президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина во время ежегодной традиционной прямой линии с россиянами. Политик вновь апеллировал к единству украинцев и россиян как народа.

По мнению политика, украинцы раньше были с россиянами одним народом, но после произошло разобщение. Помимо прочего, российский президент отметил, что нынешняя Россия ранее была "великороссами", а две соседние страны — Украина и Беларусь — "малороссами" и "белороссами" соответственно.

Также на портале вы можете узнать, что, по словам украинских экспертов, может скрываться за подобными выступлениями Путина и чего в будущем можно ждать Украине.


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Источник: https://tass.ru/politika/11798843
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