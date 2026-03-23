Банковская система РФ на грани краха: Кремль готовит срочные контрмеры

В России фиксируют резкий рост оттока средств из банковской системы – население массово обналичивается. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

По данным разведки, только в январе россияне сняли со счетов и депозитов более $19,7 млрд, тогда как вернули в банки всего $5,8 млрд. Таким образом, чистый отток составил $13,9 млрд – это второй самый большой показатель за последние 16 лет после марта 2022 года.

В СЗРУ объясняют такую динамику совокупностью факторов: усилением контроля над финансовыми операциями, перебоями с мобильным интернетом и изменением поведения населения, которое все чаще отказывается от сбережений в пользу текущего потребления. В результате в стране фактически происходит "ренессанс" наличных денег.

Разведчики предупреждают, что последствия для банковской системы РФ могут быть критическими. Депозиты граждан уже стали ключевым источником поддержки банков, сталкивающихся с дефицитом капитала. В то же время, эти средства активно направляются на финансирование государственных долгов, а также кредитование госкорпораций и предприятий военно-промышленного комплекса.

На этом фоне Кремль, по информации украинской разведки, рассматривает возможность введения ограничений по снятию депозитов. Этот шаг может стать попыткой удержать финансовую систему от дальнейшего ослабления на фоне экономического давления и войны.

Читайте на портале "Комментарии" — удар по артерии Крыма: украинская разведка вывела из строя ключевые суды РФ.



