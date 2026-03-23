Головна Новини Світ Росія Банківська система РФ на межі краху: Кремль готує термінові контрзаходи
Банківська система РФ на межі краху: Кремль готує термінові контрзаходи

Майже $14 млрд втекли з банків за місяць: фінансова система РФ тріщить під тиском кризи

23 березня 2026, 08:11
Кравцев Сергей

У Росії фіксують різке зростання відтоку коштів із банківської системи – населення масово переходить на готівку. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Банківська система РФ. Фото: із відкритих джерел

За даними розвідки, лише у січні росіяни зняли з рахунків і депозитів понад $19,7 млрд, тоді як повернули до банків лише $5,8 млрд. Таким чином, чистий відтік склав $13,9 млрд – це другий найбільший показник за останні 16 років після березня 2022 року.

У СЗРУ пояснюють таку динаміку сукупністю факторів: посиленням контролю за фінансовими операціями, перебоями з мобільним інтернетом та зміною поведінки населення, яке дедалі частіше відмовляється від заощаджень на користь поточного споживання. У результаті в країні фактично відбувається "ренесанс" готівки.

Розвідники попереджають, що наслідки для банківської системи РФ можуть бути критичними. Депозити громадян вже стали ключовим джерелом підтримки банків, які стикаються з дефіцитом капіталу. Водночас ці кошти активно спрямовуються на фінансування державних боргів, а також кредитування держкорпорацій і підприємств військово-промислового комплексу.                                                               

На цьому тлі Кремль, за інформацією української розвідки, розглядає можливість запровадження обмежень на зняття депозитів. Такий крок може стати спробою втримати фінансову систему від подальшого ослаблення на тлі економічного тиску та війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удар по артерії Криму: українська розвідка вивела з ладу ключові суди РФ.




Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/hotivka-povertaietsya-rosiyany-ryatuyut-zaoshchadzhennya-vid-derzhavy-ta-inflyatsii
