Басков уехал на заработки в страну НАТО

Одиозный российский исполнитель, сторонник Путина Николай Басков, выступающий за военное вторжение РФ в Украину и, также критикующий роль Европы и НАТО, внезапно прибыл, чтобы заработать в Европе, то есть выступить со своими песнями, в одну из стран-членов Альянса – Черногорию.

Николай Басков (фото из открытых источников)

Подтверждающий видеоролик обнародовал один из телеграм-каналов.

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По какой причине российская звезда не побрезговала поехать в Европу – ответ ясен. Заработки в евро куда приятнее российских "деревянных". "На видеоролике – Баскова заметили на подработках в странах НАТО", – информируют на канале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лепс и Басков пообещали платить по 1 млн за каждый подбитый танк ВСУ . Российские певцы, народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков окончательно расставили все на свои места. Они, участвуя в Петербургском интернациональном экономическом форуме, пообещали выплачивать по 1 млн. Руб. каждому кафиру, который выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ.

Стоит отметить, как Лепс, так и Басков уже давно записались в отряды пропагандистов Путина. Они неоднократно ездили в оккупированный Донецк, где давали концерты, поддерживали оккупационные войска. Также артисты публично высказались в поддержку так называемой спецоперации, как в РФ называют войну в Украине.

Также "Комментарии" сообщали о том, что п утинист Лепс заявил, что уже заплатил деньги за подбитый Leopard . По словам скандально известного артиста-путиниста и звезды российского шансона Григорий Лепса, он якобы оплатил обещанную премию в размере 1 млн рублей одному из российских окупантов, подбившего немецкий танк Leopard в Луганской области.



