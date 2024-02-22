Байден назвал Путина "сукиным сыном": что ответил диктатор РФ

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Марьян Ощановский
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, недавно назвавшего его "сукиным сыном".
Путин ответил на упрек Байдена. Фото из открытых источников
Российский диктатор назвал "адекватной реакцией" резкое заявление американского президента в его сторону. Владимир Путин, очевидно, считает, что Джо Байдена разозлили его слова, что для России лучшим президентом США будет Байден, а не Дональд Трамп.
Комментируя слова главы Белого дома о "сучьем сыне", Путин не стал оскорблять американского президента. В то же время он повторил, что считает Байдена более выгодным для РФ президентом США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.
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