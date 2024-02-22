Байден назвал Путина "сукиным сыном": что ответил диктатор РФ

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, недавно назвавшего его "сукиным сыном".

Путин ответил на упрек Байдена. Фото из открытых источников

Российский диктатор назвал "адекватной реакцией" резкое заявление американского президента в его сторону. Владимир Путин, очевидно, считает, что Джо Байдена разозлили его слова, что для России лучшим президентом США будет Байден, а не Дональд Трамп.

Комментируя слова главы Белого дома о "сучьем сыне", Путин не стал оскорблять американского президента. В то же время он повторил, что считает Байдена более выгодным для РФ президентом США.

"(Заявление Байдена – ред.) — это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Он же не может сказать: "Володя, спасибо, ты молодец, очень мне помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. Это реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. Вы недавно спрашивали, кто для нас лучше. Я могу повторить, что Байден", — сказал российский диктатор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.

