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Байден в "космосе": россияне снимают сериал о президенте США в роли нищего пенсионера

Путинист Дюжев собирается сыграть Байден в сериале

сегодня, 22:50
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Лиля Воробьева

Российский актер Дмитрий Дюжев, известный своими украинофобскими настроениями и верностью Путинскому режиму, наконец-то получил роль в сериале после участия в концертах на оккупированных территориях и демонстрации преданности российским властям. Но роль у него досталась не первоклассная, а гораздо более скромная – актер появится в третьесортном проекте, который пытается стать политической сатирой.

Байден в "космосе": россияне снимают сериал о президенте США в роли нищего пенсионера

Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена в сериале "Гудбай" (фото из открытых источников)

Согласно сообщениям российских СМИ, в 2025 году на российском телевидении появится сериал "Гудбай", в котором Дюжев исполнит главную роль – президента США Джо Байдена.

Сюжет сериала, как заявляют его создатели, должен отражать отношения между Россией и Соединенными Штатами через призму юмора и абсурда. По сценарию, Байден лично отправляется в Россию, чтобы узнать, почему не работают санкции против РФ, но из-за ряда абсурдных случайностей теряется в дебрях страны и теряет свои документы.

Далее сюжет развивается еще более комично: Байден в исполнении Дюжева вынужден жить в старой хрущевке, общаться с местными "патриотами" и преподавать английский в школе, пытаясь заработать на билет обратно в США. Между тем, его место в Белом доме занимает российский пенсионер, по имени Иваныч.

Интересно, что вместо прославления "русской культуры", о которой часто рассказывают в России, зрителям будут показывать реальные проблемы страны – бедность, безразличие к окружающим, агрессию и любовь к крепким напиткам. Водке в сериале уделяется большое внимание, и она постоянно появляется на кадрах, представленных в промо-материалах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в скандальном российском сериале о мафии среди подростков снялся сын Макаревича. В известном русском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" был задействован сын музыканта Андрея Макаревича, осуждающего полномасштабное российское вторжение и уехавшего жить в Израиль.



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