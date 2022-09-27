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Бегущих в Грузию россиян будут забирать в военкомат прямо на границе

Россия откроет мобилизационный военкомат на границе с Грузией

сегодня, 12:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские власти решили забирать в армию своих подданных прямо на границе с Грузией. На погранпункте будет работать мобилизационный военкомат. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на МВД Северной Осетии.

Бегущих в Грузию россиян будут забирать в военкомат прямо на границе

Бегущих в Грузию жителей России будут забирать на границе. Фото: из открытых источников

Учитывая то, что поток бегущих от мобилизации россиян с каждым днем увеличивается, российские власти решили действовать радикально. Кремль не ожидал такой реакции многих россиян. Согласно сообщению, на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Туда уже идут колонны российской военной техники.

Полицейские уточнили, на этом пограничном пункте будет разрешен пеший переход через границу с Грузией.

Ранее в правящей партии Грузии заявили, потоки россиян, прибывающих в Грузию "находятся под контролем" и "не представляют опасности".

Также в СМИ появилась информация о том, что Россия из-за проблем с мобилизацией, вероятно, закроет границу с 28 сентября.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России нарастают протесты против мобилизации. Участились поджоги военкоматов, в Дагестане – столкновения с полицией. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении вновь уделил внимание этим событиям, призвав россиян не подчиняться этой преступной затее Путина. Есть ли шанс, что мобилизация взорвет РФ изнутри? Что может ускорить процесс падения путинского режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Зеленский объяснил, почему наступление РФ на Донбассе войдет в историю.




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Источник: https://15.xn--b1aew.xn--p1ai/
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