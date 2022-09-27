Бегущих в Грузию россиян будут забирать в военкомат прямо на границе

Российские власти решили забирать в армию своих подданных прямо на границе с Грузией. На погранпункте будет работать мобилизационный военкомат. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на МВД Северной Осетии.

Бегущих в Грузию жителей России будут забирать на границе. Фото: из открытых источников

Учитывая то, что поток бегущих от мобилизации россиян с каждым днем увеличивается, российские власти решили действовать радикально. Кремль не ожидал такой реакции многих россиян. Согласно сообщению, на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Туда уже идут колонны российской военной техники.

Полицейские уточнили, на этом пограничном пункте будет разрешен пеший переход через границу с Грузией.

Ранее в правящей партии Грузии заявили, потоки россиян, прибывающих в Грузию "находятся под контролем" и "не представляют опасности".

Также в СМИ появилась информация о том, что Россия из-за проблем с мобилизацией, вероятно, закроет границу с 28 сентября.

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