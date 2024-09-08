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Беларусь отбивается от российских дронов, Путин недоволен: могут последовать угрозы

Ультиматум Путина: нефть за лояльность или экономическая блокада Беларуси

сегодня, 17:46
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Черновалова Кристина

В последнее время небо над Беларусью стало ареной для конфликта с Россией: Минск начал сбивать российские дроны. Это серьезно разозлило президента России Владимира Путина, и теперь он может выдвинуть Беларуси жесткие требования, которые затронут как экономику, так и военные отношения между странами.

Беларусь отбивается от российских дронов, Путин недоволен: могут последовать угрозы

Что может сделать Кремль за сбивание российских дронов в Беларуси

Как рассказал в комментарии 24 Каналу белорусский оппозиционер Павел  Латушко, российский лидер особенно расстроен тем, что Беларусь уменьшила количество войск у границы с Украиной и активно начала сбивать вторгшиеся дроны. Это может привести к тому, что Россия изменит условия поставки нефти и поднимет цены на газ.

Ситуация между двумя странами напоминает перетягивание каната, где каждый из лидеров проверяет, кто окажется сильнее. Это раздражение Путина может привести к тому, что он предложит новые, более строгие условия сотрудничества или даже начнет экономическую блокаду Беларуси.

В Беларуси из-за угрозы российских дронов люди начали принимать меры безопасности и искать укрытия, особенно в районах, близких к границе. Латушко подчеркнул, что даже если Беларусь и в дальнейшем будет сбивать дроны, их обломки все равно могут представлять опасность для граждан.

“Путин может сказать, что "хорошо, тогда не будет белорусского молока и мяса в российских магазинах, будет нефть по предоплате и поднятие цен на газ". Сейчас они (Путин и Лукашенко – 24 Канал) перетягивают канат друг на друга, проверяя, кто выдержит”, – объяснил белорусский оппозиционер.

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Источник: https://24tv.ua/ru/putin-tochno-nedovolen-chto-mozhet-sdelat-kreml-za-sbivanie-rossijskih-dronov-v-belarusi_n2636547
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