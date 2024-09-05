Почему российские беспилотники массово залетают на территорию Беларуси

В последние недели несколько российских беспилотников "шахед" залетели на территорию Беларуси, где были уничтожены местными военными силами. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко назвал одну из причин, почему Россия отправляет свои дроны на территорию Беларуси.



Российские беспилотники. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко предполагает, что одна из причин, почему Россия запускает свои дроны в Беларусь – это тренировка местных сил противовоздушной обороны.

"Достаточно интересная история со сбиванием шахедов в белорусе. Выглядит как опция тренировки белорусских сил ПВО, иначе объяснить увеличение количества залетов шахедов туда сложно", — считает Коваленко.

Украинский лейтенант указывает, что преимущественно российские беспилотники, запущенные вблизи Беларуси, занимаются разведкой.

"Впрочем, напомню, что сейчас россияне преимущественно используют шахеды, которые летят в Киевскую область и с Севера для разведки", — добавил Коваленко.

29 августа мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн" сообщил, что Беларусь впервые сбивала российские беспилотники с помощью собственной авиации. В начале сентября во время очередной атаки дронов по Украине несколько российских беспилотников снова залетели на территорию Беларуси, где были уничтожены местной авиацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО отреагировали на российский беспилотник в Польше и объяснили, как готовятся отвечать на такие действия РФ.



Также "Комментарии" писали о самой большой атаке дронов на территории России. По данным российского министерства обороны, атака проходила сразу в 15 областях Российской Федерации.