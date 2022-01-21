Белорусский комик продал вид на жительство в РФ за рекордную сумму

20 января белорусский комик Идрак Мирзализаде выступал на Бали. Во время концерта он объявил о продаже аннулированного вида на жительство в России. За бумажный документ комику один из гостей предложил пять монет Ethereum. Таким образом, цена аннулированного документа по текущему курсу криптовалют составляет 16 тысяч долларов. Об этом пишет Медуза.



Комик продал вид на жительство в РФ, фото из открытых источников

Известно, что Идраку Мирзализаде было выдано разрешение на проживание на территории Российской Федерации. В августе 2021 года комик был арестован на 10 суток. Белорус в шоу "Разгоны" рассказал шутку о том, что людям с отличающейся от европейской внешностью трудно арендовать квартиру. В этом российские правоохранители увидели признаки "возбуждения ненависти и вражды по отношению к лицам русской национальности".

Несмотря на извинения Мирзализаде за его шутку, Министерство внутренних дел России сообщило, что его пребывание в РФ пожизненно нежелательно, поэтому вид на жительство для белоруса аннулировали.

Сообщается, что комик хотел продать вид на жительство в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), затем продал бумажную версию зрителю, который представился Мастером и заплатил пять криптомонет. На NFT-аукционе комик установил цену в 10 монет Ethereum. Торги NFT-аукциона не завершены и продлятся до 18 июня 2022 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Беларусь выслала консула Польши. Дипломатическая ситуация между Польшей и Беларусью обострилась. По словам спикера ведомства Лукаша Ясины, сейчас польские дипломаты принимают меры для того, чтобы прояснить ситуацию и выяснить все обстоятельства.

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