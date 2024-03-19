Бензоколонка закрывается. Эксперт рассказал о шокирующих последствиях атак на российские НПЗ

В последние дни дроны СБУ ударили по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ. Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это почти 10% всей нефтепереработки РФ.

Удары по российскому НПЗ

На следующий день, напоминает политтехнолог Алексей Голобуцкий, дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Удар снова был успешен — зафиксирован большой пожар. То есть, подчеркнул эксперт, СБУ системно уничтожает российские НПЗ, а враг теряет миллиарды долларов: за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов России.

По словам Голобуцкого, последствия таких ударов для РФ неутешительны. Во-первых, она вынуждена была полностью запретить экспорт бензина, потому что испытывает его недостаток на внутреннем рынке, где рекордно выросли цены.

"Нужно отметить, что заводы не только работают на оборонку и снабжают топливом российские войска, но и являются ключевым источником доходов страны-бензоколонки. Деньги от нефтегазовых доходов РФ направляет на войну и убийство украинцев, поэтому НПЗ – законная цель атаки",

– подчеркнул Голобуцкий.

Во-вторых, добавляет он, СБУ не случайно наращивает интенсивность ударов по НПЗ именно перед посевной, ведь спрос на горюче-смазочные материалы в этот период является наибольшим.

"Частично сорванная посевная уменьшит еще один важный экспортный товар врага – продовольствие. РФ поставляет его за границу, при этом пытаясь уничтожить (в том числе физически) конкурентов на этом рынке из Украины",

– добавил политтехнолог.

Кроме того, добавил он, очевидно, проходит тщательное планирование операции: перед запуском дронов идет серьезный этап разведки и сбора информации. Очень точно выбрана цель на самих НПЗ – ректификационные колонны. Попадание туда останавливает работу всего НПЗ и для ремонта его требуется западное оборудование и технологии, которые сейчас официально невозможно ввести в РФ из-за санкций.

"Речь идет о сложном и массивном оборудовании, количество производителей которого крайне ограничено, что усложнит обход санкций. Вероятно, понадобятся месяцы для возобновления заводов",

– добавил эксперт.

По его словам, враг не может защитить свои объекты – ресурсы его ПВО тоже ограничены. Прикрыть НПЗ можно только сняв ПВО с фронта, потому что перекидывать его из Москвы и Питера Кремль точно не будет.

То есть, подытожил Голобуцкий, РФ уже на этом этапе операции испытала целый комплекс последствий от ударов дронов СБУ – ущерб бюджету, рост цен на внутреннем рынке, проблемы с топливом перед посевной и т.д.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ усилит защиту своих НПЗ на фоне ударов, которые наносит Украина дронами.