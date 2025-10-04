logo

BTC/USD

122609

ETH/USD

4505.19

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Беспилотники поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающий заводов РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Беспилотники поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающий заводов РФ

Дальнобойные дроны поразили один из ведущих российский нефтеперерабатывающих заводов в Ленинградской области

4 октября 2025, 07:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 4 октября ударные беспилотники атаковали город Кириши в Ленинградской области РФ, поразив один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ). Об этом говорится в сообщении губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Беспилотники поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающий заводов РФ

НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Фото: из открытых источников

Губернатор региона рассказал, "есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению".

Дрозденко заявил, что российская ПВО якобы сбила над городом семь БпЛА.

Местные жители сообщали в социальных сетях, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез".

Стоит отметить, что "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) находится на расстоянии более 800 километров от границы с Украиной и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он расположен в городе Кириши Ленинградской области и относится к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз". 

Завод имеет мощность переработки более 10 миллионов тонн нефти в год и производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие. КИНЕФ обеспечивает значительную часть потребностей России в нефтепродуктах и является важным элементом энергетической инфраструктуры страны.

Интересно, что это не первая успешная атака на данное предприятие. 8 марта КИНЕФ уже подвергался удару беспилотников. Тогда российские власти признали, что один из дронов попал в резервуар. Еще одна атака произошла в ночь на 14 сентября, тогда на территории предприятия были зафиксированы взрывы и пожары.

Читайте также на портале "Комментарии" — ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", который расположен в городе Орск Оренбургской области РФ. Отмечается, что объект атаки расположен в 1400 км от границы с Украиной.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости