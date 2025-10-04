Беспилотники поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающий заводов РФ

В ночь на 4 октября ударные беспилотники атаковали город Кириши в Ленинградской области РФ, поразив один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ). Об этом говорится в сообщении губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Фото: из открытых источников

Губернатор региона рассказал, "есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению".

Дрозденко заявил, что российская ПВО якобы сбила над городом семь БпЛА.

Местные жители сообщали в социальных сетях, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез".

Стоит отметить, что "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) находится на расстоянии более 800 километров от границы с Украиной и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он расположен в городе Кириши Ленинградской области и относится к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз".

Завод имеет мощность переработки более 10 миллионов тонн нефти в год и производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие. КИНЕФ обеспечивает значительную часть потребностей России в нефтепродуктах и является важным элементом энергетической инфраструктуры страны.

Интересно, что это не первая успешная атака на данное предприятие. 8 марта КИНЕФ уже подвергался удару беспилотников. Тогда российские власти признали, что один из дронов попал в резервуар. Еще одна атака произошла в ночь на 14 сентября, тогда на территории предприятия были зафиксированы взрывы и пожары.

